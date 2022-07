Néhány hete írtunk Glaser Józsefről, a Győri Vasas ETO 1963 őszén félidényes bajnoki címet nyert csapatának egykori szélsőjéről. Az apró termetű, gyors csatár utána még jó néhány évig játszott, a MÁV DAC csapatával a másodosztályban is szerepelt. Élete nyolcvan éve egyébként Hegyeshalomhoz köti, ma is ott él, de két évtizede egyik baj érte a másik után: előbb stroke-ot kapott, műtéteken esett át, magas vérnyomása és cukorbetegsége mellett mozgásában erősen korlátozott, el sem tudja hagyni otthonát. A napokban alapítványunk, a Jóakarat hídja pénzbeli segítségével kopogtattunk be hozzájuk. Lassan, keresve a szavakat formálta köszönetét:

– Nagyon örülök, hogy a jóakarat már-már elfeledettnek hitt sportolókhoz is eljut, nem felejtve azt az élményt, amelyet sok-sok évvel ezelőtt szereztünk a sportkedvelőknek – mondta. – Feleségem halála óta egyik csapás a másik után következett, még jó, hogy egyik fiam és a családja velem él, így gondoskodni tudnak rólam. A rendszeres szedésre előírt gyógyszereim nem kevésbe kerülnek, így jól jön a nyugdíjat kiegészítő minden anyagi segítség. Kicsit talán sikerül általa a konyhai háztartást felújítani, és ha kicsit körülnézett, láthatja, hogy a ház külső részére és a tetőre is ráfér némi javítás, megvan tehát a helye a támogatásnak.