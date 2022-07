„A hetvenes években, Józsa Károly révén már működött sikeres női szakosztály a településen, 2016-tól pedig egyre több lány focizik újra nálunk, így női játékosokból mára egy komolyabb bázis alakult ki Nyúlon. Célunk további, a Bakony aljából is érkező lányoknak lehetőséget biztosítani, s ehhez lesz nagy segítség az ETO, amely szakemberekkel, edzőkkel segíti majd a munkánkat, s ad lehetőséget a tehetségeknek a feljebb lépésre” – mondta a megállapodással kapcsolatban Stecina Krisztián a nyúliak elnöke.

„Kettős céllal érkeztünk a nyúli sporttelepre. Egyrészt, népszerűsíteni szeretnénk a ői labdarúgást, emiatt több felkészülési mérkőzésünket játsszuk a régió pályáin, a másik ok, hogy aláírjuk azt a női labdarúgásra vonatkozó együttműködési megállapodásunkat, amely révén a környékbeli tehetségek hozzánk kerülhessenek, s a legmagasabb szinten, akár az élvonalban is futballozhassanak” – emelte ki Horváth Cs. Attila a győriek női szakágvezetője.

Az aláírást követő felkészülési találkozón végig az ETO irányította a játékot, s a győri csapat fölénye szünet után már találatokban is megmutatkozott.

ETO FC Győr–Spartak Myjava (szlovák, I. o.) 5–0 (1–0)

ETO: Borok – Fél P. (Vida), Kovács L. (Savanya), Kaziupa, Öreg, Kern, Malesevic (Herczeg), Süle, Németh L., Siklér (Cameron), Khimych. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Süle (24.). Cameron (74., 84.), Khimych (82., 88.).