ETO FC Győr – First Vienna 3-5 (3-0)

Győr, ETO Park.

ETO FC Győr: Török – Öreg (Savanya 57’), Kovács L. (Fél P. 57’), Kaziupa, Németh L., Sali (Malesevic 57’), Süle, Herczeg (Kern 57’), Cameron, Siklér, Khimychv (Vida 57’). Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

First Vienna: Baumann – Wrouski, Seidl, Németh A., Wucher, Braunmaier, Hahn, Wasser, Mittermair, Rauter, Aistleitner. Csere: Piplits, Calvet, Schneiderbauer, Tuschek, Kroven, Ojunkwon, Dworak, Pfanner, Dordic, Falk. Vezetőedző: Mark Dobrounig.

Gsz.: Németh L. (17’, 35’), Cameron (38’) ill. Pfanner (60’, 65’, 74’), Dordic (61’, 70’).

A nagy eső miatt a mérkőzést az ETO Park műfüves pályáján rendezték meg. A találkozón az ETO-ban olyan játékosok is pályára léptek, akik még különböző okok miatt nincsenek százszázalékos állapotban. Ettől függetlenül az első lehetőség csapatunk előtt adódott, a 7. percben Németh L. indította Cameront, akinek lövése azonban elkerülte a kaput. Öt perccel később egy formás támadás végén Németh L. lőtt kiszorított szögből, de a vendégek kapusa védeni tudott. A 17. percben megszereztük a vezetést! Az ellenfél tizenhatosánál szerzett labdával Siklér indult meg, majd önzetlenül az üresen érkező Németh L. elé gurított, akinek már nem volt nehéz dolga, és az üres kapuba gurított 1-0. Továbbra is támadásban maradtunk, szép baloldali támadás végén Németh L. centerezett középre, ahonnan Cameron készített le az érkező Süle elé, lövése centikkel kerülte el a kaput. A 35. percben sikerült növelni az előnyt. Az első gólhoz hasonlóan, ezúttal is az ellenfél kapujának előterében sikerül labdát szerezni Németh L. révén, aki a kapus mellett a hálóba gurított 2-0. Még az első félidőben újabb gólt szereztünk, Cameron lépett ki a védők között egy indítás után, majd higgadtan passzolt a rövid alsóba 3-0. Egy óra játék után szépítettek az osztrákok. Egy hátul eladott labdát követően Pfanner indult meg a kapunk felé, majd higgadtan lőtt Török felett a kapuba 3-1. Alig telt egy perc, amikor egy tetszetős vendég támadás végén Dordic került ziccerbe, ami után nem is hibázott 3-2. Az egyenlítésre sem kellett sokat várni, a 65. percben egy előre ívelt labdánál ismét Pfanner volt kellően harcos, és a kimozduló Török mellett a kapuba lőtt 3-3. A 70. percben már a vezetést is megszerezték a vendégek. Ismét egy hátul eladott labdára csapott le Dordic, aki védhetetlenül lőtt a hálóba 3-4. A végeredmény a 74. percben alakult ki, amikor Dordic és Pfanner játszott össze, majd utóbbi a rövid felsőbe bombázott 3-5.