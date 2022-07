ETO FC Győr–First Vienna 3–5 (3–0)

Győr, ETO Park.

ETO FC Győr: Török – Öreg (Savanya, 57.), Kovács L. (Fél P., 57.), Kaziupa, Németh L., Sali (Malesevic, 57.), Süle, Herczeg (Kern, 57.), Cameron, Siklér, Khimych (Vida, 57.). Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

First Vienna: Baumann – Wrouski, Seidl, Németh A., Wucher, Braunmaier, Hahn, Wasser, Mittermair, Rauter, Aistleitner. Csere: Piplits, Calvet, Schneiderbauer, Tuschek, Kroven, Ojunkwon, Dworak, Pfanner, Dordic, Falk. Vezetőedző: Mark Dobrounig.

Gsz.: Németh L. (17., 35.), Cameron (38.), ill. Pfanner (60., 65., 74.), Dordic (61., 70.).

A nagy eső miatt a mérkőzést az ETO Park műfüves pályáján rendezték meg. A találkozón az ETO-ban olyan játékosok is pályára léptek, akik különböző okok miatt még nincsenek százszázalékos állapotban. Ettől függetlenül az első lehetőség a győri csapat előtt adódott, a 7. percben Németh L. indította Cameront, akinek lövése azonban elkerülte a kaput. Öt perccel később egy formás támadás végén Németh L. lőtt kiszorított szögből, de a vendégek kapusa védeni tudott. A 17. percben megszerezte a vezetést a hazai gárda. Az ellenfél tizenhatosánál szerzett labdával Siklér indult meg, majd önzetlenül az üresen érkező Németh L. elé gurított, akinek már nem volt nehéz dolga, és az üres kapuba gurított. 1–0. Továbbra is támadásban maradtak a zöld-fegérek, szép baloldali támadás végén Németh L. centerezett középre, ahonnan Cameron készített le az érkező Süle elé, lövése centikkel kerülte el a kaput. A 35. percben sikerült növelni az előnyt. Az első gólhoz hasonlóan ezúttal is az ellenfél kapujának előterében sikerül labdát szerezni Németh L. révén, aki a kapus mellett a hálóba gurított. 2–0. Még az első félidőben újabb gólt szerzett az ETO, Cameron lépett ki a védők között egy indítás után, majd higgadtan passzolt a rövid alsóba. 3–0. Egy óra játék után szépítettek az osztrákok. Egy hátul eladott labdát követően Pfanner indult meg a kapu felé, majd higgadtan lőtt Török felett a kapuba. 3–1. Alig telt egy perc, amikor egy tetszetős vendégtámadás végén Dordic került ziccerbe, ami után nem is hibázott. 3–2. Az egyenlítésre sem kellett sokat várni, a 65. percben egy előreívelt labdánál ismét Pfanner volt kellően harcos, és a kimozduló Török mellett a kapuba lőtt. 3–3. A 70. percben már a vezetést is megszerezték a vendégek. Ismét egy hátul eladott labdára csapott le Dordic, aki védhetetlenül lőtt a hálóba. 3–4. A végeredmény a 74. percben alakult ki, amikor Dordic és Pfanner játszott össze, majd utóbbi a rövid felsőbe bombázott. 3–5.