Érdekes történetről számolt be a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapja. Kovács-Varga Krisztina története inspiráló lehet a sportág kedvelőinek, a sportoló 18 éves koráig versenyszerűen kajakozott, majd kiszállt a hajóból, és tíz évig nem is vett lapátot a kezébe. Két éve talált vissza régi „szerelméhez”, és kapcsolatuk erősebb, mint valaha. Szinte az egész életét a sportághoz igazította, napi kétszer edz, masters és szabadidős versenyeken indul, közösségi oldalain pedig rendszeresen megosztja élményeit, bárhol is szálljon vízre.

Tavaly Kovács-Varga Krisztina a Tisza-tó-átevezés és a Hazai Vizeken sorozat női kajak egyes összetett kategóriáját is megnyerte. Pedig néhány évvel ezelőtt az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy utánpótlás-versenyzői karrierje befejezése után újra hajóba szálljon.

„A győri Graboplast VSE-ben kezdtem tizenhárom évesen, Fazekas Tibor irányításával – kezdte Kovács-Varga Krisztina a kajakkenusport.hu-nak adott interjújában. – Évekig nagyon keményen edzettem, de kiemelkedő eredményeim nem igazán voltak, maximum csapathajóban. Akkoriban teljesen lefoglalt a sport, miközben más dolgok is érdekeltek, szerettem volna világot látni, ezért tizennyolc évesen abba is hagytam a kajakot. Tíz évig hajóba se ültem, majd két éve a Római-parton futva láttam meg, hogy a Multi Vízisport SE felnőtt-kajakostanfolyamot indít. Úgy voltam vele, jó kis hobbi lesz, de három hónap múlva már a szolnoki masters magyar bajnokságon találtam magam.”

Azóta újra teljesen a kajakozás bűvöletébe került, olyannyira, hogy civil életét is az edzések, a masters versenyek, illetve szabadidős események köré építette.

A volt győri kajakos a vízen érzi jól magát. Úgy érzi, olyan, mintha ő maga lenne a kajakozás. Fotó: kajakkenusporthu

„Kiléptem a munkahelyemről, és tulajdonképpen a kajak miatt vállalkozó lettem. Nem mondom, hogy könnyebb lett az életem, de így mindent az edzésekhez tudok igazítani, nem kell például arra figyelnem, hogy időben beérjek a munkahelyemre. Kizártam a felesleges, időpazarló dolgokat az életemből. Bár úgy tűnhet, sok időt töltök edzéssel, viszont ez rákényszerít arra, hogy a leghatékonyabban végezzem a dolgaimat.”

Így nem meglepő, ha a kajakozás többet is jelent neki, mint egy hobbi. Sokkal tudatosabban edz, mint azt utánpótlás-versenyzőként tette, minden érdekli, ami elősegíti a mindennapos fejlődését. Az is sokat jelent számára, hogy csapatban készülhet, a Multinál ugyanis egy befogadó családra talált.

„Már Győrben is a második otthonom volt a vízitelep, és régóta hiányoltam az életemből, hogy egy csapathoz tartozzak. Itt a Multinál Horváth Péter és Csathó Józsefné Ági néni is az első perctől befogadott, de hatalmas inspirációt jelent az is, hogy naponta látom magam előtt az olyan példákat, mint Baranyai Andrea maraton-világbajnok vagy Storcz Botond háromszoros olimpiai bajnok.”

Krisztina számára különleges élmény volt a tavalyi Hazai Vizeken sorozat. A beevezések során új tájakat és új vizeket ismert meg, miközben családjával és barátaival tölthetett minőségi időt.

„Újdonságként hatott rám a Hazai Vizeken sorozat, nemcsak célt, de új élményeket is adott. Korábban még sosem jártam Baján, Tokajban, Dunakilitin, és a Duna leányfalui részén sem. Ahova csak tudtam, több napra mentem, felfedeztem a várost, ráadásul a családom is sokszor elkísért. Idén is szeretnék eljutni minden beevezésre, a Balaton- és a Tisza-tó-átevezésre, valamint a masters magyar bajnokságra is. A férjem is tervezi már, hogy Tokajban túrakajakkal elrajtol. Nagyon hálás vagyok a szervezőknek és a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek is, hogy létezik ez a sorozat, hiszen tényleg elképesztő helyekre segít eljutni.”

A 29 éves Krisztina közösségi oldalain is gyakorta posztolja élményeit egyre népesebb követőtáborának, emellett egy podcastet is indított, ahol különböző sportágak amatőr sportolói mesélik el saját történetüket. Úgy fogalmaz, volt egy régi és van egy új kajakos „énje”. Azt vallja, amikor kajakozik, azt érzi, hogy önmaga lehet.

„Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy mit csinálnék akkor, ha pár óra múlva vége lenne a világnak. Rögtön azt válaszoltam, hogy kajakoznék. A vízen jól érzem magam, olyan, mintha én lennék maga a kajakozás. Kikapcsol, tudom feszegetni a határaimat, szeretek elfáradni, és kicsit szenvedni is közben. Ilyenkor hiszem azt, hogy igazán önazonos vagyok” – zárta Kovács-Varga Krisztina.