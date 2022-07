A következő idényben nehéz lesz felülmúlni az elmúlt bajnoki szezont, ugyanis az ETO sporttörténelmet írt azáltal, hogy megnyerte a Magyar Kupát és bajnoki döntőt játszott, amit azonban elveszített a Ferencvárossal szemben.

– Hétfőn kezdtük ugyan a felkészülést, de a lányok korábban kaptak „házi feladatot”, így biztosan mindenki jó állapotban tért vissza a pihenőről – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC női szakág vezetője. – Lesznek változások a csapatban és az edzői stábban is, amely reményeink szerint újabb lendületet ad az együttes fejlődésének, és így az ETO továbbra is nagy célokért küzdhet az immáron tizenkét csapatos bajnokságban, valamint a kupában.

Többen is távoztak a gárdából. A tavasszal már nem védő Szőcs anyai örömök elé néz, Tillinger súlyos sérülése miatt visszavonult, Fél Alexandra a munkája mellett nem tudja vállalni az élsportot, az ukrán légió- sok pedig hazatértek a BL-ben induló harkovi klubjukhoz. Rácz Zsófia játékosként és utánpótlás- edzőként is jól teljesített, de olyan ajánlatot kapott a szövetségtől, amelyet nem tudott visszautasítani.

– Úgy gondolom, értékeinket, a meghatározó játékosainkat sikerült megtartanunk, hiszen a csapatkapitány Öreg Cintia, valamint Süle Dóra, Kovács Laura, Nagy Fanni, Németh Loretta, Fél Patrícia, Savanya Csilla, Vida Boglárka, Sali Rebeka, Borók Dorina, Nagy Kitti és természetesen Tiffany Cameron továbbra is ETO-játékos marad, s bízunk abban is, hogy a jelenleg sérült Gaál Rebeka és Szabó Szofi néhány hónap múlva visszatérhet a pályára. Rajtuk kívül jó néhány tehetséges akadémistánk is az élvonalbeli együttesnél kezdi el a felkészülést, olyanok, akik többek között tagjai voltak az U17-es bronz- érmes gárdánknak – említette a szakág vezetője.

Tervezett erősítésként három külföldi válogatott játékossal is tárgyalásban állnak.

– Az igazság az, hogy nagyon kicsi a merítési lehetőség a minőségi magyar női játékosok tekintetében – magyarázza Horváth Cs. Attila. – A lányakadémiák mindössze egy éve működnek, a támogatott külföldiek száma pedig limitált, így aztán szűk a hazai piac. – A teljes női szakág szakmai munkájáért továbbra is Dörnyei Balázs a felelős, akinek a munkáját több kiváló régi és új edző segíti majd, utóbbiakat szintén hamarosan bemutatjuk. A konkrét célt majd az edzőkkel, a játékosokkal közösen megfogalmazzuk, ám szerencsére a klub és a város vezetése, valamint a szponzoraink, a szurkolóink továbbra is mögöttünk vannak, így aztán nemcsak magunknak, de nekik is szeretnénk megint sok örömöt szerezni