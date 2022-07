A III. korcsoportosok között Polgár Zsófia (Kazinczy) 6. lett. Ugyanebben a korcsoportban távolugrásban Forrai Attila (Dunakiliti) 1., míg Verő Dávid (Öttevény) 3. helyezést ért el. A lányoknál Polgár Zsófia (Kazinczy) 5., Tolnay Réka (Péterffy) 6., Sipos Veronika (Richter) 7. lett. A 60 méteres síkfutásban Tolnay Réka (Péterffy) 4., Sipos Veronika (Richter) 7. lett. 600 méteren Kálmán Lujza (Kazinczy) 4. lett. A 4x100 méteres lányváltóban a Kazinczy csapata 2. lett. A IV. korcsoport legkiemelkedőbb eredményei a következők: 100 méteren Scheili Virág (Mosonmagyaróvár, Kossuth) 3. helyezést ért el, a fiúknál szintén 3. lett Zemen Zalán (Kovács Margit, Győr). Walczer Fanni (Kazinczy) magasugró 5. lett.

Az V–VI. korcsoportban távolugrásban Valacsay Zsolt (Bercsényi) 2., 1500 méteren Szász Csenge (Kazinczy) 4. lett. Alexovics Dániel (Pálffy) 100 és 200 méteres futásban is 5. lett. 400 méteren Simon Péter (Jedlik) 3. helyen futott be. 200 méteren Vecsey László és Varga Milán (Bercsényi) 2. és 3. helyezett lett. A Bercsényi fiai 4x100 méteres váltóban 1., 4x400 méteren 2. helyen futottak be. Gerelyhajításban Dalmai Márton a dobogó 3. fokára állhatott, míg a fiú súlylökést Horváth Márk (Győr, Baksa) kiemelkedő eredménnyel nyerte meg.

A kis iskolák diákolimpiáján fiú labdarúgóinkat a Lövő csapata képviselte, ők 10., a lány kézilabdások között Bősárkány 6. lett. A svédváltóknál Rábacsécsény képviselte mindkét nemet. A lányok 4., a fiúk 3. helyen értek célba. 600 méteres futásban Varga Angéla (Levél) 3., Verő Dávid (Öttevény) 4. helyen futott be. A legkiemelkedőbb eredményt Verő Dávid (Öttevény) érte el, aki a III. korcsoportban a fiúk egyéni versenyét megnyerte, így országos diák- olimpiai bajnok lett.

A Magyar Diáksport Szövetségben az idén is díjazták a kiemelkedő munkát végző testnevelőket. A „Diáksportért” országos kitüntetést Muraközi Lászlóné bőnyi iskola, és Gellér Ferenc, a győri Gárdonyi testnevelője kapta.