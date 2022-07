Az ETO kedden be is jelentette az érkezésüket.

Az előző szezonban a MOL Fehérvár FC második csapatát irányító Szalai Tamás, aki játékosként Székesfehérváron lett élvonalbeli labdarúgó, majd szerepelt még az NB I-ben a ZTE színeiben is. A 42 esztendős szakember a MOL Fehérvár FC élvonalbeli együttesénél dolgozott már pályaedzőként, mielőtt tavaly átvette volna az NB III-as csapat kispadját.

- Az ETO-vezetősége egy komoly projektet vázolt fel, amihez szerettem volna én is csatlakozni – kezdte Szalai Tamás. – Egy nagy múltú klubhoz kerültem, ahol mindenképp bizonyítani szeretnék. Krisztiánnal nagyon régóta ismerjük egymást, még Székesfehérváron csapattársak voltunk, majd szintén Fehérváron, amikor a második csapathoz került vezetőedzőnek, én még játszottam, egy mentorprogram keretében a játékosa voltam, és már ott is lehetett érezni, hogy egy a szemléletünk a futballról. Mint a stáb minden tagja, én is a kemény munkában hiszek, amit természetesen csak pozitív légkörben lehet megvalósítani, itt Győrben pedig minden feltétel adott ehhez. Nagyon rövid ideje vagyok még csak itt, de úgy látom, hogy mindenki keményen beleállt a munkába, és bízom benne, hogy ez így is marad a jövőben- nyilatkozta Szalai Tamás a klub közösségi oldalán.

Tímár Krisztián másik pályaedzője Bognár Zsolt lesz, aki legutóbb az ETO U16-os csapatát irányította. Bognárt nem kell bemutatni a győri szurkolóknak, hiszen a korábbi kiváló védő több éven keresztül meghatározó játékosa volt az ETO-nak, ahonnan a Ferencvárosba igazolt. Miután Kisvárdán felhagyott a profi labdarúgással, Csornán kezdett el edzősködni, majd az ETO utánpótlásában dolgozott.

- Váratlanul ért az edzőváltás után ez a felkérés – mondta Bognár Zsolt. – Krisztián keresett meg, hogy lenne-e kedvem csatlakozni a stábjához. Először nem tudtam még konkrét választ adni, hiszen nem csak rajtam múlott ez az egész, de mondtam neki, hogy én nyitott vagyok a közös munkára. Korábban csapattársak voltunk, aztán másfelé sodort minket az élet, de a jó kapcsolat megmaradt. Azzal mindenki tisztában van, hogy nekem az ETO mit jelent, itt nőttem fel, itt lettem NB I-es játékos, majd itt kezdtem el az utánpótlásban dolgozni. Ez egy hatalmas lehetőség számomra, egy olyan profi stáb mellett fejlődhetek én is, amelyben mind egy korosztály vagyunk és hasonlóan gondolkodunk. Mindent el fogok követni, hogy segítsem a csapatot, amellett, hogy én is rengeteget tudok tanulni. Bízom benne, hogy sikeresek leszünk, de ehhez nyilván türelemre van szükség. Rajtunk semmi sem fog múlni, a fiatalok már tudják, hogy ha munkáról van szó, nem ismerek tréfát, de a felszabadultság is kell, hogy jellemezze az egész csapatot. Nekünk kell majd megalapozni az alattunk lévő korosztályoknak a nívóját is azzal, hogy jól szerepelünk.

Ahogy azt már korábban is jeleztük, továbbra is Sebők Zsolt felel a kapusok felkészítéséért, míg erőnlétiedzőként a jövőben is Gyagya Attila dolgozik a csapat mellett.

A Kisalföld úgy tudja, az NB III-as gárdától távozik Király József, a helyét a spanyol Antonio Munoz és Lipták Zoltán veszi át. A távozó utánpótlás szakmai igazgatót, a szintén spanyol Héctor Martínez Quijeirót valószínű, Artner Tamás váltja a poszton. Visszatér az utánpótláshoz Csató Sándor. Utóbbi kettő tulajdonképpen visszatér az ETO-hoz.