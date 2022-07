Gyirmóton egyértelmű a célkitűzés: visszajutni az élvonalba – hangzott el a klub NB II-es rajt előtti sajtótájékoztatóján.

„Kalandos időszakot tudhatunk magunk mögött, s bár becsülettel elvégeztük a feladatainkat, tisztességgel küzdött a csapat, sajnos nem sikerült kiharcolnunk a bennmaradást az élvonalban – kezdte Tamási Zsolt, a Marcal partiak szakmai igazgatója. – Nem is volt kérdés, hogy ugyanazzal a szakmai stábbal vágunk neki az NB II-es bajnokságnak. Nyilván frissíteni kellett a keretet, hiszen nem számolunk a külföldi labdarúgókkal, posztokra is kellett igazolnunk új játékosokat. Fiatal és rutinos futballisták is érkeztek, de hangsúlyozom, még van egy hónap az átigazolási időszakból, nem végleges a keret. Négy nap kivételével hazai környezetben készültünk, több találkozón gyakorolhattunk. A célunk nem is lehet más, mint egyből visszakerülni az élvonalba. Amikor legutóbb feljutottunk két nagy riválist, a Vasast és Debrecent említették a legnagyobb esélyesként, most, amellett, hogy azért velünk is számolnak, az MTK-t és DVTK-t emelik ki sokan, vagyis hasonló a szituáció, de bízom benne, nekünk lesz okunk ismét örülni. Mindenképp izgalmas lesz a másodosztály, hiszen az említett két együttes mellett két-három gárda is esélyes lehet a végső sikerre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy kettővel több kieső lesz. Szinte minden mérkőzés élet-halál harc lesz” – szögezte le Tamási Zsolt.