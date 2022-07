A címvédő Ferencváros gárdájától igazolt támadót az ETO FC Győr NB I-es női labdarúgócsapata. A 26 esztendős Siklér Kinga nagy reményekkel csatlakozik a kerethez, bízik benne, hogy sikeres lesz Győrben is.

– Miután a Ferencvárosnál lejárt a szerződésem, nem titok, hogy több csapat is megkeresett Magyarországról – kezdte Siklér Kinga. – Az ajánlatok közül az ETO-é volt az, ami megfelelt mindenben, amire nekem szükségem van. Amellett, hogy a családom is közelebb van hozzám, nagyon jók a körülmények, minden adott, hogy egyénileg is fejlődni tudjak még. Szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani. Úgy gondolom, sokkal több van bennem, mint amit az emberek láthattak tőlem az elmúlt másfél évben. Újra meghatározó játékos szeretnék lenni, és minél több góllal segíteni a csapatot a közös célok elérésében.