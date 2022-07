Kovácsik Ádám személyében rutinos kapussal erősödött az ETO FC kerete. A 31 esztendős, egyszeres felnőttválogatott hálóőr Fehérvárról teszi át székhelyét Győrbe, ahol nagy erőssége lehet a csapatnak.

A MOL Fehérvár FC csapatától, egy évre kölcsönbe érkező Kovácsik Ádám fiatalon, 16 évesen került ki Olaszországba a Ferencvárosból, ahol először a másodosztályú Reggina kötelékébe tartozott, ahol felkészülési mérkőzésen a felnőttek között is bemutatkozott. Ezután kölcsönben szerepelt több olasz együttesben, majd 2015-ben hazatért, és a Fehérvár kapusa lett, ahol bajnok és kupagyőztes lett, emellett védhetett az Európa Liga csoportkörében is. A nemzeti csapatoknál is számításba vett hálóőr tagja volt az Egyiptomban bronzérmet szerzett U20-as válogatott keretének, majd Bernd Storck irányítása alatt meghívót kapott a Lettország és Portugália ellen készülő keretbe, ahol ugyan pályára nem lépett, de egy barátságos mérkőzésen, Luxemburg ellen ő állt a kapuban címeres mezben.

A rutinos kapus Győrben szeretne maradandót alkotni, és bízik benne, hogy sikereket ér el zöld-fehér mezben.

- A sérülésem után kevesebbet tudtam védeni, most újra játékba szeretnék lendülni – kezdte Kovácsik Ádám az ETO honlapján. – Szeretném minél jobb helyezéshez segíteni az ETO-t, ami egy patinás, nagy múltú egyesület. Egy komoly kihívás lesz ez nekem, meg szeretném mutatni, hogy ugyanolyan teljesítményre vagyok képes, mint a sérülésem előtt. Ha ez sikerül, remélem itt is meg fognak szeretni, és együtt érhetünk el sikereket.

Tímár Krisztián ismeri a kapust, tudja, hogy mit várhat el tőle.

- Örülök, hogy Kovácsik Ádámot sikerült leigazolnunk, véleményem szerint a csapatnak nagy erőssége lehet – mondta Tímár Krisztián. – A sérülése előtt válogatott kerettag volt, a Fehérvárral nemzetközi kupában is szerepelt, úgy gondolom, olyan stabilitást adhat az együttesnek, ami nagyon fontos lesz számunkra a szezon során.