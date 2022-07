Tavaly kezdte meg egyetemi tanulmányait San Franciscóban a győriek sajátnevelésű játékosa, Kéita Aya, aki pár hete a soproni U20-as Európa-bajnokságon tagja volt az ötödik helyen végzett magyar válogatottnak. Azóta már visszatért az Egyesült Államokba, ahol már készül az új szezonra. Vele beszélgettünk az elmúlt egy év tapasztalatáról, a korosztályos EB-ről és arról, mennyire követte az UNI Győr szereplését.

„Hogy azt kaptam-e kosárlabdában, amit vártam? – kezdte Kéita Aya. – Azt kell mondanom, igen is, meg nem is. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű beilleszkedni, más a stílus, ráadásul a csapatunk elég alacsony szerkezetű volt. Azt gondolom, a reméltnél kevesebb lehetőséget kaptam, de nem vagyok csalódott, mert az elvégzett munkának köszönhetően az edzéseken is rengeteget fejlődtem. Fizikálisan biztosan, hiszen ezen a téren sokkal keményebb a játék, és még gyorsabb is. Ehhez hozzá kell, hozzá kellett szokni, de úgy érzem, jó úton járok, pozitívan állok hozzá a dolgokhoz, és remélem, a következő szezonban, ami októberben kezdődik majd, több lehetőséget kapok.”

A tanulmányaival teljes mértékben elégedett a fiatal kosárlabdázó.

„A sportot és a tanulást nagyon összeegyeztetik az egyetemen, az edzők is tisztában vannak azzal, hogyan teljesítünk az egyetemen. Az első évem jól sikerült, remélem, a folytatás is hasonló lesz. Nemzetközi business szakon vagyok, ezt csinálom, nagyon tetszik” – folytatta a játékos, aki az EB-szereplés miatt sem csalódott.

„Nyilván mindenkiben az volt, hogy esetleg itthon jó lenne érmet nyerni, ami végül nem jött össze, de azt gondolom, büszkék lehetünk magunkra, szép ez az ötödik helyezés is. A csehek elleni meccset rontottuk el mindjárt az elején, kicsit nehezebb ágra kerültünk ezáltal, de az utolsó két meccset sikerült megnyerni, így kellemes szájízzel fejeztük be a szereplést, összességében kihoztuk magunkból azt, ami abban az egy hétben bennünk volt” – folytatta Kéita Aya, aki örült, hogy kicsit itthon lehetett.

„Túl sok időt ugyan nem tudtam otthon tölteni, ráadásul a felkészülés, az EB miatt sem tudtam mindenkivel találkozni, de jó volt látni a barátokat, a szüleimmel azért egy kicsit többet tudtam együtt lenni, ennek mindenképpen örültem” – mondta a kosaras, aki nyomon követte San Franciscóból is a nevelőklubja szereplését.

„Rozmán Lillával, a csapat játékosával sokat beszélgettem. Természetesen nagyon szurkoltam a lányoknak, sajnáltam, hogy nem úgy sikerült a szezon, ahogyan azt mindenki várta. Bízom benne, a következő szezon eredményesebb lesz” – tette hozzá végezetül Kéita Aya.