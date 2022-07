Sűrű programjuk lesz az UNI Győr-SZESE kosarasainak a következő időszakban, ugyanis a 3x3-as női csapatot benevezték, a hagyományos kosárlabdában pedig az egyetemi bajnokság megnyerésével kvalifikálták magukat az Európai Egyetemi Játékokra, melynek jövő péntektől a lengyelországi Lodz városa ad otthont.

Mindkét együttes edzője dr. Barthalos István, ám a 3x3-asokkal segítője, Balla Dóra utazik, a vezetőedző "csak" a másik tornán irányítja tanítványait.

"Természetesen együtt készülünk, hiszen a csapatokban átfedés van. Viszont a 3x3-as szereplés önköltséges, ebben az egyetem és győri női klub nagyon sokat segít. A csapatot Bánszegi Borbála, Szűts Boglárka, Horváth Dóra és Perl Zsófia alkotja. Nekik tehát előbb kezdődik az egész esemény, tulajdonképpen ráhangolódás lesz ez számukra a másik tornára. Ebben a költségeket a magyar szövetség állja" – kezdte a szakvezető, aki bízik a jó szereplésekben. Az egyetemi csapat kulcsembere volt Rozmán Lilla, aki a napokban az U20-as Európa-bajnokságon szerepel Sopronban, de mivel az a sorozat még az egyetemi játékok rajtja előtt befejeződik, az irányító részt tud venni az eseménye

"Igazából nehéz az esélyeket megfogalmazni. A korábbi tapasztalatok alapján vannak nagyon erős együttesek, melyekben Euroligában is szereplő játékosok vannak, de a mi szintünkön lévő csapatok is a mezőny tagjai. Ezek a gárdák is erősek azonban, hiszen a hazájuk élvonalbeli bajnokságaiban vagy első osztályhoz közeli csapatokban játszanak. Az egyetemi bajnokság befejezése után másfél hetet pihentek a lányok, azóta gőzerővel dolgozunk annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Aztán hogy ez mire lesz elég, az úgyis ott derül ki. Sok függ nyilván a sorsolástól, de egy biztos, mindent megteszünk a sikeres szereplésért. Az egyetemi döntőn sem mi voltunk az esélyesek, de meg tudtuk lepni az ellenfeleket. Remélem, mindkét szakágban így lesz ez Lengyelországban is" – tette hozzá dr. Barthalos István, akinek Balla Dóra mellett Bácsi András csapatvezetőként segít.