Búcsú közös megegyezéssel

2022. július 15-i hatállyal, közös megegyezéssel szerződést bontott az ETO FC és az NB II-es csapat korábbi vezetőedzője, Klausz László, így a tréner távozik a klub kötelékéből. Az ETO az ismert okok miatt mintegy egy hónappal ezelőtt mentette fel a munkavégzés alól.

Klausz Lászlót 2021. június 2-án nevezték ki az ETO vezetőedzőjévé. Az NB II-ben 7. helyet ért el a csapattal, a Magyar Kupában pedig a legjobb 4 közé jutott - adta hírül az eto.hu

Szerződése lejártával szintén távozik az ETO-tól Popovics Pál, aki asszisztens edzőként dolgozott Klausz mellett.

Toma sikerekre vágyik

Plusz egy évvel, 2024-ig meghosszabbította az ETO Toma György szerződését. A 27 esztendős középpályás így továbbra is a zöld-fehérek kötelékében marad, ahol szeretne nagy sikereket elérni.

A tavaly nyáron 2 évre szerződtetett Toma György a 2021/2022-es szezonban alapembernek számított a csapatban, most pedig újabb egy évvel meghosszabbította szerződését. A harcias középpályás nagy mezőnymunkája mellett az előző bajnokság során több gólból is kivette a részét, a következő szezonban is hasznos tagja szeretne lenni a megerősödött csapatnak.

- Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült hosszabbítani a klubbal. Jól érzem magam a városban és a csapatban, kiváló a hangulat az öltözőben, bízunk benne, hogy komoly sikereket érhetünk el a jövőben, amiből jó játékkal akarom kivenni a részem. Több fiatal játékos érkezett hozzánk, az ő beilleszkedésüket is szeretném segíti, mert céljaink eléréséhez mindenkire szükségünk lesz – nyilatkozta Toma György a klub honlapjának.