A legutóbbi szezon utolsó hazai bajnoki mérkőzésén, a Dunaújváros elleni találkozón a szurkolók előtt búcsúzott el az Audi-ETO női kézilabdacsapata Kocsis Tibor utánpótlásedzőtől, aki több mint negyven év edzősködés után vonult vissza, hogy élvezze a nyugdíjas éveket.

A szakember négy évtizeden át tanította a kézilabda művészetére a fiatalabb vagy olykor idősebb korosztály tagjait. Kocsis Tibor egy bajnoki aranyéremmel a nyakában intett búcsút edzői pályafutásának.

"Hatodikos koromban, 1966-ban, a Ságvári-iskola ETO-s csoportjában kezdtem el kézilabdázni. Magyarországon nem sokkal korábban kezdett el teret hódítani a játék kispályás változata, amelyet sokáig alig ismertek, én már ebben kezdtem játszani. Addig ugyanis leginkább a focipályákon kézilabdáztak az emberek, a mai kézilabdához képest más szabályokkal. A bedobásokat például két kézzel kellett elvégezni, a kapus pedig nem mehetett át a félpályán. Csak ezután alakult ki a mai szabályrendszer és született meg a világ szerintem legszebb sportága, amellyel egyedül talán a labdarúgás veszi fel a versenyt. Az érettségiig Győrben játszottam, majd elkerültem a pécsi tanárképzőre, ahol NB II-ben játszottam" – mondta a kezdetekről Kocsis Tibor a klub honlapján.

"Pécsen elvégeztem az edzői képzést és Győrbe visszatérve elkezdtem dolgozni a sportiskolában, majd a Győri Textil SE felnőttcsapatát is vezettem. Innen tértem vissza az ETO-hoz, bár akkor még nem ETO néven szerepelt az együttes. Volt egy nehéz időszakom, el kellett hagynom az ETO kötelékét. Ez a kétezres években volt, akkor dolgoztam Hegykőn és Komáromban is, de amikor máshol edzősködtem, egyet mindig kikötöttem: ha az ETO-val játszottunk, nem meccseltem, nem ültem le a kispadra, ezeken a találkozókon más irányította a csapatot. A szívem ugyanis mindig az ETO-é volt, és az is marad. Róth Kálmán hívott vissza és a szabadhegyi iskola csapatával megnyertük az országos diákolimpiát" – folytatta a tréner, aki legutoljára az Akadémia 3-as csapatot irányította. Velük aranyérmet szerzett az ifjúsági II-es bajnokságban.

"Nyertünk korábban ifjúsági és serdülőbajnokságot is, vagy országos ifjúsági kupát. Ezek a sikerek szép emlékek számomra. Mindig az utánpótlásban, a fiatal tehetségek között éreztem a legjobban magam. Ez a csapat, amivel pedig már régóta együtt dolgoztam, jó társaság. Csodás dolog, hogy létrejött a győri kézilabda-akadémia, hiszen profi körülmények között, a legjobb szakemberekkel, komplett stábokkal dolgozhatnak együtt a fiatalok. A kiválasztási rendszer ugyan kemény, de ilyen feltételekről korábban álmodni sem lehetett. Sok tehetséges játékosunk van, akik akár klasszis játékosok is lehetnek. Úgy látom, nemcsak fényes múltja és jelene, de reményteljes jövője is van a győri kézilabdának" – fogalmazott Kocsis Tibor, aki szerint régen könnyebb volt motiválni a gyerekeket.

"Korábban nem volt ennyire sok más dolog, ami elvonja a gyerekek figyelmét a sportról. Változtak a követelmények és nem csak klubon belül, valamint maga a sportág is rengeteg változáson ment keresztül. Aki nem teljes szívvel csinálja, nagyon hamar kiesik a rendszerből, ezért van az, hogy sok tehetséges gyermeket elveszít a kézilabdás társadalom is. Szeretni kell a játékot, sok alázat és még több szorgalom kell hozzá" – beszélt a nehézségekről a tapasztalt tréner, aki nem szakad el a sportágtól.

"Itt leszek meccseken, hiszen eddig erre nem volt időm az utánpótlástornák és meccsek miatt. Fantasztikus és megható érzés volt, amikor a Dunaújváros elleni hazai bajnoki találkozó elején a szurkolók előtt búcsúztatott el Görbicz Anita elnök és Vanyus Attila örökös tiszteletbeli elnök. Nagyon köszönöm nekik azt a megtiszteltetést, hogy saját, névtáblával ellátott székem lesz az arénában, emellett pedig egy örökbérletet is kaptam tőlük. Egyet megígérhetek: aktívan fogom használni. Ezenkívül is annyi minden van, amit pótolni kell. Egy könyvtárnyi könyv, amit nem olvastam el, egy évadra való film és színház, amit nem láttam. Rengeteg mérkőzés, amiről lemaradtam, mert nekem is meccsem volt. Emellett szeretnék a családommal is több időt tölteni" – mondta végezetül a jövőről Kocsis Tibor.