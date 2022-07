Az ETO pénteken bejelentette a 19 éves, U21-es magyar válogatott Csinger Márk leigazolását. Legutóbb az olasz másodosztályú SPAL játékosa volt, a következő szezonban pedig a DAC 1904 kölcsönjátékosaként zöld-fehérben játszik. A jobb­lábas belső védőt nagy tehetségnek tartják.

A 19 éves Csinger Márk Jászboldogházán ismerkedett meg a labdarúgással, ahonnan Zagyvarékasra került. Onnan a szolnoki utánpótlásba vezetett az útja, ahol négy évet töltött el, majd 2019-ben leigazolta az MTK. A jobblábas, jó felépítésű belső védő végig járta a szamárlétrát a korosztályos válogatottakban, ahol olyan teljesítményt nyújtott, hogy felkeltette az olasz Napoli és SPAL figyelmét. Végül az utóbbi klub igazolta le, az Serie B-ben szereplő együttes U17-es csapatában játszott először, majd miután profi szerződést kapott Olaszországban, a legerősebb korosztályos bajnokságban, a Primavera 1-ben szereplő csapathoz került. Most nyáron jött el számára a váltás ideje, a DAC 1904 három évre szerződtette a fiatal játékost, aki egy évig Győrben kölcsönben fog szerepelni. Márk szeretne meghatározó játékossá válni az ETO-ban, és már izgatottan várja, hogy pályára lépjen zöld-fehér mezben.

Nagyszerű érzés, hogy az ETO-ban tudok játszani, hiszen egy nagy múltú együtteshez csatlakozhatok – kezdte Csinger Márk a klub honlapján. – Várom már, hogy megtapasztaljam, milyen kihívásokat tartogat a felnőtt futball. Alapemberré szeretnék válni a csapatban, és jó játékkal segíteni az együttest, hogy minél jobb eredményt érjünk el a bajnokság végén. A keretből Szujó Attilát jól ismerem, vele a válogatottban csapattársak voltunk. Nem lesz ismeretlen számomra Tímár Krisztián mester sem, tisztában vagyok vele, hogy mit vár el, hiszen az U19-es válogatottnál dolgoztunk már együtt. Nagyon várom, hogy bekapcsolódhassak a munkába, és megkezdjem a felkészülést a társakkal.

Tímár Krisztián vezetőedző örül, hogy újra együtt dolgozhat Csingerrel.

- Csinger Márkot nagyon jók ismerem, az U19-es válogatottban a csapat egyik meghatározó játékosa volt – mondta Tímár Krisztián. – Azóta már az U21-es válogatottban is bemutatkozott és ott is remek teljesítményt nyújtott. Nagyon örülök, hogy sikerült őt megszereznünk, szerintem a magyar futball egyik nagy tehetsége, bízom benne, hogy itt is bizonyítja a felnőtt futballban, hogy nagy potenciál van benne és hosszú távon lehet erőssége az ETO-nak.

Jan Van Daele, az ETO FC ügyvezetője a következő szavakkal üdvözölte a fiatal védőt:

- Csinger Márk agresszív és fizikálisan erős védő, nagyon jó jellemmel – mondta Jan Van Daele. – Kapitány volt a SPAL ifjúsági csapataiban, és jó teljesítményt nyújtott az U19 Elite round selejtezőin. Márk most megkapja a lehetőséget, hogy professzionális szinten játsszon, és hisszük, hogy az ETO tökéletes hely lesz számára, hogy megtehesse első lépéseit a felnőtt futballban. Követni fogjuk a teljesítményét és sok sikert kívánunk neki zöld-fehérben!

Az ETO eddigi nyári szerzeményei: Bencze Márk (Szeged-Csanád), Kiss Balázs (BFC Siófok), Szujó Attila (DVSC).

Újabb játékossal bővült a Mosonmagyaróvár kerete is, Sajbán Miklós a napokban írta alá a szerződését. A korábban sikeres szezonokat futó labdarúgó, aki a legutóbbi idényben az NB II-ből kieső Budaörs alapembere volt, komoly erősítést jelenthet a kék-fehéreknek.

Sajbán a hatodik új igazolása a Mosonmagyaróvárnak. A nyáron korábban érkeztek: Dezamits Dominik (Paks – kölcsönbe), Múcska Viktor (ETO FC Győr), Papp Szilárd (Szolnoki MÁV), Sajbán Miklós (Budaörs), Slakta Balázs (Budaörs), Szabó Richárd (Ceglédi VSE).

A Gyirmót FC Győr szombatob 9.30 órától a szlovákiai Komáromot fogadja az Alcufer Stadionban.

A Gyirmót eddigi igazolásai: Soltész Dominik (Bp. Honvéd), Kovács Milán (Vasas), Helembai Márk (MTK), Pethő Bence (Paksi FC).