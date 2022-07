Húsz kézilabdázó alkotja az MKC idei játékoskeretét, amelyben új igazolások is vannak a Vasasból érkező beálló, Faragó Luca és a volt szombathelyi szélső, Csire Fanni személyében. Szerencsére majdnem mindenki egészségesen érkezett a kezdésre, csak a kisebb betegséggel bajlódó kapus, Mistina Kitty nézte a lelátóról a társait.

Szépen halad viszont a keresztszalagműtét utáni rehabilitációt végző Tóth Gabriella felépülése is, aki szorgalmasan tekerte a kerékpárt, miközben a többiek futottak. A hét első felében további vizsgálatok, felmérések, edzések következnek, csütörtökön és pénteken pedig csapatépítő programok várják a lányokat az ajkai Kristály Hotelben.

A sorsolás furcsasága

Az elmúlt héten elkészült az NB I-es idény sorsolása is, amelyet azonban most még érdemes inkább párosításnak nevezni. A csapatok ugyanis augusztus másodikáig fogják egyeztetni a mérkőzéseik pontos napjait, időpontjait. A sorsolás furcsasága, hogy ismét a Ferencváros ellen kezdi és az Audi-ETO ellen fejezi be a szezont az MKC.

A nemzetközi kötelezettségek viszont még sokat változtathatnak ezen a listán, hiszen nemsokára már a Mo­­therson-Mosonmagyaróvár is megkapja az első ellenfelét az EHF-kupasorozatban. Az MKC a második selejtezőkörben kapcsolódik be a nemzetközi kupába, tehát várhatóan az év vége körül játszik majd EHF-kupamérkőzést.

Gyurka János műtét után

A megbeszélésen természetesen ott volt Guntram Thurnher, az MKC elnöke és dr. Hoffmann László szakmai igazgató, a foglalkozásokat pedig a Gyurka János–Stranigg Ferenc edzőpáros irányította. Ami azért jó hír, mert a Mosonmagyaróvár vezetőedzőjének a nyáron műtétje volt, ami szerencsére nem hátráltatja a munkában.

„Sikerült úgy időzíteni a beavatkozást, hogy itt tudok lenni a felkészülés kezdetén, és a stábom segítségével mindent el tudunk végezni – mondta a délutáni teszt után Gyurka János. – Így persze rövid volt a nyár, de az egészség a legfontosabb. Nagyon örülök, hogy a műtét minden komplikáció nélkül sikerült. Jó volt már a csapattal, a lányokkal is találkozni, akik közül a tavalyi gárda tagjai nagyon jó eredményeket produkáltak a teszteken. Az újak és a fiatalok is igyekeztek, így biztos vagyok abban, hogy a felkészülésünk nyolc hetében megfelelő formába tudjuk majd hozni ezt a tehetséges keretet.”

Gyurka János vezetőedző biztos benne, hogy sikeres lesz a nyolchetes felkészülés. Fotó: mkcse.hu

A Motherson-Mosonmagyaróvár 2022/2023-as játékoskerete

Kapusok: Mistina Kitty, Soltész Kíra, Szemerey Zsófi.

Szélsők: Csire Fanni, Hajtai Vanessza, Mihály Petra, Stranigg Zsófia, ­Sztankovics Kyra.

Beállók: Bardi Fruzsina, Faragó Luca, Pásztor Noémi.

Irányítók: Babinszky Lara, Tóth Gabriella, Tóth Eszter, Tóth Nikolett.

Átlövők: Albek Anna, Tanja Asanin, Ines Ivancok, Kovács Patrícia, Lancz Barbora.