Az ETO FC Győr tegnap két újabb igazolást jelentett be: Kiss Bence a Haladástól, Borsos Filip pedig Ausztriából szerződött a zöld-fehérekhez - erről számolt be a klub közösségi oldala.

Technikás játékos a középpályára

Kiss Bence személyében technikás középpályással bővült az ETO FC Győr NB II-es labdarúgócsapatának kerete. A 23 esztendős játékos egy évre kötelezte el magát Győrbe.

Kiss Bence Jánosházán ismerkedett meg a futballal, majd Hévízen folytatta. A nagy ugrás ezután következett be a karrierjében, amikor Szombathelyre, a Haladás kötelékébe került. Az Illés Akadémián végig járta a korosztályokat, a 2016/2017-es szezonban bemutatkozott az NB I-ben is, ahol 6 meccsen kezdőként, 5 alkalommal pedig csereként lépett pályára. A következő szezonban is többször szerephez jutott az élvonalban, majd ezután a másodosztályú Kazincbarcikához került kölcsönbe. Innen 2019 nyarán visszatért Szombathelyre, ahol alapembernek számított. Most komoly tervekkel és nagy reményekkel érkezik Győrbe.

Kiss Bence fiatal kora ellenére tapasztalt játékos. Fotó: eto.hu

- Mihalecz István sportigazgató megkeresésére érkeztem Győrbe, rajta kívül Tímár Krisztián vezetőedzővel is többször beszélgettem már – kezdte Kiss Bence az ETO facebook oldalán. – Nagyon tetszett az a jövőkép, amit felvázoltak, véleményem szerint sikeresek lehetünk az elkövetkező időben. A csapatból is több játékost ismerek még korábbról, amikor az utánpótlás-válogatottban játszottunk. Mindenekelőtt szeretnék formába lendülni, hogy gólokkal, gólpasszokkal tudják hozzájárulni az ETO sikeres szerepléséhez.

Tímár Krisztián vezetőedző örül, hogy a technikás játékos is csatlakozott a kerethez, ezzel nagyobb variációs lehetősége lesz a pálya ezen részén is.

- Kiss Bence személyében egy fiatal, ám tapasztalt játékossal erősödött a középpályás sorunk. Bence játékára jellemző, hogy nagyon labdabiztos, és fiatal kora ellenére már komoly tapasztalata van az NB II-ben, bízunk benne, hogy nagy erőssége lesz a jövőben az ETO-nak is – mondta Tímár Krisztián.

Ollozós gól után szerződés

Borsos Filip személyében fiatal támadó csatakozott az ETO FC keretéhez. A jó felépítésű támadó legutóbb a Wiener Neustadt csapatát erősítette, most 1 évre kötelezte el magát Győrbe.

Felkészülési mérkőzésen már bemutatkozott, sőt a Rapid Wien II. ellen gyönyörű gólt szereztt ollózó mozdulattal Borsos Filip, aki a próbajáték során meggyőzte a szakmai stábot, és most aláírta szerződését az ETO-hoz. A 22 esztendős támadó az SC Sopron csapatánál kezdte a labdarúgást, majd Ausztriába igazolt, ahol bemutatkozott a Bundesligában is. Legutóbbi csapata a Wiener Neustadt volt, ott lejárt a szerződése, és most Győrbe került, ahol bizonyítani szeretne a pályán zöld-fehér mezben.

Borsos Filip Ausztriából igazolt Győrbe. Fotó: eto.hu

- Az utánpótlás-korosztályokban, még a Sopron játékosaként sokszor jártam Győrben, tehát nem teljesen idegen környezetbe kerültem – kezdte Borsos Filip az ETO honlapján. – Mihalecz Istvántól érkezett egy megkeresés, elmondása szerint már egy éve figyelemmel kíséri a karrierem, és ő általa sikerült az ETO-hoz szerződnöm. Rég éreztem ilyen jól magam egy csapatnál, mint itt, nagyon rendesek a srácok, gyorsan befogadtak, az egész stáb nagyon kedves volt velem az első perctől kezdve. Mindent meg fogok tenni, hogy a csapatot segítsem a bajnokságban, gólokkal szeretnék hozzájárulni az ETO jó szerepléséhez.

Tímár Krisztin vezetőedző örül, hogy a támadó zónában is bővül a repertoár Borsos Filip érkezésével.

- Borsos Filip kint játszott Ausztriában, mielőtt hozzánk érkezett volna próbajátékra. Egy fiatal támadóról van szó, aki a nálunk töltött idő alatt jó benyomást tett ránk. Emiatt is javasoltam a leigazolását, bízom benne, hogy nagy erőssége lesz az ETO-nak, és segítségünkre lesz a következő időszakban – mondta Tímár Krisztián.

Az ETO eddigi nyári érkezői: Babati Benjámin (Mezőkövesd – kölcsönbe), Bencze Márk (Szeged-Csanád GA), Borsos Filip (Wiener Neustadt – osztrák), Csinger Márk (DAC – Szlovákia, kölcsönbe), Kiss Balázs (BFC Siófok), Kiss Bence (Haladás), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár – kölcsönbe), Papp Milán (Mol Fehérvár II), Szujó Attila (Debreceni VSC).