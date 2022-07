A Visegrádi Együttműködés, melyhez a verseny is kapcsolódik, immáron több mint harminc éves múltra tekint vissza. A tagországok 2013 óta rendezik ilyen néven a viadalt, ami kezdetben egy egyben teljesítendő 500 kilométeres távot jelentett amatőrök számára. Azóta azonban a világbajnokságokra és az olimpiákra is kvalifikációs pontokat adó nemzetközi versenyrendszerbe, az UCI Europe Tourba integrálódott, négy különálló UCI 1.2 kategóriás egynapos versenyként.

A 150 kilométeres táv megtétele során a nemzetközi mezőny többek között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény, Zirc és Ravazd érintésével érkezik meg a célvárosba, ahol a befutó előtti körözés során többször is meg kell küzdeniük a helyenként 15 százalékos, térköves emelkedővel.

Törzsök Zsolt főszervező elmondta, hogy ebben az évben is nagy hangsúlyt kapott a turisztikai megjelenés, hisz a viadal ezúttal is egy a világörökség részét képező területen ér célba, a Pannonhalmi Főapátság meredek emelkedőjén. Összesen 28 csapat - köztük öt magyar áll rajthoz -, a mezőny felét kontinentális sorok alkotják majd.

A Mozgás, Egészség Rekreációs Sportegyesület elnöke hozzáfűzte: egy nappal később, vasárnap tartják meg a V4 Ladies Series Hungary megmérettetést, így 2019 után ismét lesz hazánkban professzionális női verseny. Mind a férfi, mind a női viadal a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) versenynaptárában kap helyet, így ezeken világbajnoki kvalifikációs pontokat lehet szerezni.

A férfi viadal rajtjára szombaton 11:30-kor kerül sor a Carl Lutz rakparton, míg a másnapi női verseny 12:30-kor indul Pannonhalmán.

A versenyekkel kapcsolatos további információk, érdekességek a Visegrád 4 kerékpáros-sorozat magyar futamának hivatalos honlapján találhatók.