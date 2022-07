A megyei harmadosztály BarBár Pub csoportjában a Jobaháza együttese magabiztosan végzett az élen, 9 ponttal megelőzve a szomszédos Farád együttesét, akiket a bajnokság során oda-vissza legyőztek. Támadó futballjukra jellemző, hogy a 24 bajnoki mérkőzés közül kilenc alkalommal hat, vagy annál több gólt szereztek– A csapat erőssége az egység és az összetartás volt, néhány kiemelkedő játékos vezérletével – kezdte értékelését Varga Zoltán polgármester, aki egyben az egyesület elnöke és a csapat edzője is. – Kiemelném Bognár Balázs házi gólkirályunkat, aki harminc gólt szerzett a bajnokságban. Rutinos kapusunknak, a pályafutását most befejező Kovács Sándornak is sokat köszönhetünk.

A mindössze 550 lakosú településen a felnőtt bajnokcsapat mellett a tartalék és öregfiúkcsapatról is elismerően beszélt az elnök, majd így folytatta:

– Jobaházán a játékosok, az edzők, a segítő személyzet anyagi ellenszolgáltatást nem kap, így a bajnoki eredményre emiatt is külön büszkék vagyunk.

Végül az elnök megjegyezte, hogy a csapat marad a megyei harmadosztályban, nagyjából változatlan, teljesen amatőr kerettel, utánpótlásuk nem alkalmas a magasabb osztályra.

A tervük, hogy jövőre is legalább a dobogón végezzenek, de a legnagyobb cél a közösség, a három csapatban játszó mintegy 70 futballista további összetartása, a sportolni vágyók és a nézők számára a szórakozási lehetőség biztosítása a községben.