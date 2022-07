Erős mezőnyben védte meg bajnoki címét a Gyirmót együttese húsz évvel ezelőtt az Unicentrál megyei első osztályban. A 2001/02-es bajnokságban fokozatosan lendültek játékba és egyre magabiztosabban haladtak előbbre a tabellán. A tavaszi idény második felétől pedig kétséget sem hagytak felőle, hogy kié lesz az aranyérem. A Gyirmót megismételte az egy évvel korábbi eredményeit: a felnőttek arany-, az ifjúságiak ezüstérmet szereztek és a sportszerűségi versenyben is az élen végeztek.

A kék-sárgák fölényére jellemző, hogy már a huszonhetedik fordulóban, a Kimle legyőzése után bajnoki címet ünnepelhettek. Horváth Cs. Attila, a megyei szövetség elnöke a mérkőzés után a pályán adta át számukra a megérdemelt díszes serleget és az érmeket.

Horváth László, a bajnokcsapat edzője annak idején boldogan nyilatkozott a Kisalföldnek: – A mérkőzés után egyetlen fontos dolgom akad: gratulálni szeretnék minden játékosomnak, a vezetőknek és a támogatóknak, megköszönve segítségüket és munkájukat, ami által megőrizhettük bajnoki címünket.

„Úgy érzem, hogy a következetes szakmai munka meghozta a gyümölcsét és biztosan nyertük meg a bajnokságot. Minden akadály elhárult a magasabb osztálybeli szereplés elől” – nyilatkozta a Kisalföldben Szabó Jenő klubelnök.

A Gyirmót 120 gólt lőtt a mérkőzéseken, Süle János személyében az osztály gólkirályát is adta, ő 30-szor talált a kapukba. Vedres Norbert 22, Vollai Tamás pedig 17 találattal szintén az élmezőnyben végzett. Érdekesség, hogy az Ikrény is száz felett lőtt, egész pontosan 105 gólt ért el. A Gyirmót 10 pontos előnnyel lett első a Győri Dózsa és a bronzérmes Ikrény előtt.

A bajnokság után Gyirmóton rendezték a Mitrópa-kupát. A döntőben a szlovákiai Bacsfa 2–1-re legyőzte a hazai pályán játszó Gyirmótot, a sárga-kékek gólját Vollai Tamás lőtte.

„Úgy érzem, a csapat magasabb osztálybeli szerepléséhez minden feltétel adott – mondta az edző a Kisalföldnek –, és képesnek tartom arra, hogy stabil, meghatározó szerepe legyen az NB III-ban. Természetesen szükség van egy-két poszton az erősítésre is, de elsősorban a húsz év körüli fiatalokra gondolunk, akik további lendületet vihetnek a csapatjátékunkba.”