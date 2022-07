A keddi csapatbemutató sajtótájékoztatón Szakács Bálint, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) ügyvezető igazgatója felidézte a belgrádi korosztályos Európa-bajnokságon és az egyesült államokbeli Világjátékokon elért sportági sikereket, majd előretekintett az év két fő versenyére, a vb-re és a müncheni multisport Eb keretében ugyancsak augusztusban sorra kerülő kontinensviadalra. Emlékeztetett, hogy a tavalyi, tokiói olimpián a magyar kajak-kenu csapat az éremtáblázaton és a pontversenyben is az élen végzett.

„Az idei versenyek ugyan nem számítanak bele a párizsi kvalifikációba, de ezúttal sem lehet más a célunk, mint hogy bizonyítsuk, továbbra is a világ élvonalához tartozunk” - fogalmazott.

A sajtóeseményen megjelent Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár is, aki azzal kezdte köszöntőjét, hogy felesége, a háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kovács Katalin révén szoros a kapcsolata a sportággal. Mint mondta, a kajak-kenu mára a versenysport zászlóshajója lett, ezt több adat is alátámasztja, s a sportágnak Rio óta paralimpiai érmese, Tokió óta pedig paralimpiai bajnoka is van. Schmidt Ádám támogatásáról biztosította a vb-re készülő versenyzőket és sok sikert kívánt nekik „ebben a különleges évben, amely a szokásosnál rövidebb olimpiász első éve”.

Az épek csapatát Hüttner Csaba szövetségi kapitány, a para válogatottat pedig az ebben a minőségében első világversenyére készülő Hajdu Botond, parakenu szövetségi kapitány mutatta be.

Hüttner emlékeztetett arra, hogy megváltozott az olimpiai program, ezzel együtt az a céljuk, hogy 2024-ben, Párizsban is minden számban legyen magyar induló. Az idei évet „próbaévnek” szánják, hogy felkészüljenek a jövő évi, duisburgi kvótaszerző világbajnokságra. A csapatát rutinos, világbajnoki címmel rendelkező, olimpiát megjárt versenyzők és feltörekvő fiatalok alkotják - a szakember megjegyezte: tavaly még nem tudhatták, hogy a hat tokiói aranyérmesük közül csak egy, Kopasz Bálint lehet ott az idei vb-n. A női kajaknégyes tagjai különböző okok miatt hagyják ki a 2022-es szezont, Tótka Sándor pedig olyan súlyos koronavírus-fertőzést kapott a májusi, racicei világkupán, hogy nem volt esélye felkészülni a válogatóversenyekre.

Hüttner Csaba elárulta, hogy a válogatott jövő pénteken utazik Kanadába, ahol aztán a következő hét szerdán kezdődnek a versenyek.

A vb-n két számban induló Kopasz Bálint elmondta: bár őt sem kerülte el a sérülés, elégedett a válogatókon nyújtott teljesítményével, a formáját pedig biztatónak érzi. Mindkét számában - K-1 1000 méteren és Nádas Bencével K-2 500-on - szeretne dobogóra állni Halifaxben.

Kopasz Bálint olimpiai és világbajnok kajakos (k), valamint édesanyja és edzője, Demeter Irén (b), illetve Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. Fotó: Kovács Tamás/MTI

Hajdu Botond nyolcfős együttesének bemutatásakor úgy fogalmazott, reménykednek az éremszerzésben. A csapatnak tagja lesz Kiss Péter Pál, a tavalyi paralimpia bajnoka is.

Kanadában három versenyző – a kajakos Kopasz Bálint, illetve kenuban Takács Kincső és Kiss Balázs – képviselheti a győri színeket.