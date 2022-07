"Az előző szezonban nem játszottam sokat, itt azt várják tőlem, hogy visszajöjjön az a játéktempó, ami eddig is bennem volt. Biztosan sokat fogok tanulni, a gyorsaság is nagyon sokat számít, és védekezésben is számítanak rám" - nyilatkozta hétfőn az M1 aktuális csatornán a 76-szoros válogatott átlövő.

Háfrát a Győri Audi ETO KC egy szezonra adta kölcsön a dán bajnoki címvédőnek. A junior világbajnok kézilabdázó úgy fogalmazott, szerinte nagyon sokat fog fejlődni a gyors döntéshozatalban. Mint mondta, kulcsfontosságú lesz a legjobb pillanatban a legjobb döntést hozni, mert gyors kézilabdát játszanak a skandinávok, és fizikumban is nagyon erősek. "Tudják, mire vagyok képes, azt szeretnék látni, hogy magamat adom. Ez a legfőbb cél" - magyarázta.

Háfra három napja érkezett Dániába, eleinte szállodában lakik, amíg nem költözhet be a lakásába. Egyelőre ismerkedik új csapattársaival, és mint mondta, mindenki nagyon kedves vele és odafigyel minden lépésére. A felkészülési időszak első edzésére kedden kerül sor. Az átlövő a következő idény célkitűzései kapcsán úgy fogalmazott, nagyon szeretné, ha a Bajnokok Ligája négyes döntőjében szerepelnének, hiszen az Odense idén is közel volt ehhez.