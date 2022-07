A Soproni Gokart Sportegyesület dinamikusan fejlődik az elmúlt öt évben. Bálint Ádám egykori felnőtt országos dobogós versenyző – napjainkban az egyesület szakmai vezetője – időt és energiát nem kímélve azon fáradozott, hogy Sopronban ismét „benzingőzös” legyen a levegő. Elképzelései megvalósításában nagy segítséget kapott Bősze Péter egyesületi elnöktől. A szülők és a versenyzők nagy örömére napjainkban az ország leghosszabb amatőr versenypályájával (1000 méter), korszerű versenyautókkal, kiválóan felszerelt szervizháttérrel és szerelőcsapattal rendelkeznek.

– Öt év alatt sokat fejlődött az egyesület, már a minőségi sport az irány? – kérdeztük Bálint Ádámot.

– Az utánpótlás-nevelésre fókuszáltunk, jelenleg huszonöt licenccel rendelkező MNASZ-versenyzőnk van. Ennek szellemében állítottuk össze a rövid és a hosszú távú fejlesztési koncepciónkat. Rövid távú terveink között a pálya fejlesztése, versenyzőink képzése, tehetségkutatás, nyári táborok, iskolai diák- olimpia, nyílt napok és versenyek szervezése szerepel. – Úgy tudjuk, a közelmúltban együttműködési szerződést kötöttek fiatal tehetségek továbbképzésére.

– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy bebocsátást kaptunk az országos tehetségkutató Gokart Talent Cupba. Az együttműködési szerződést Katona György, a GTC elnöke, versenyigazgató és Bősze Péter írta alá. A jövőben a kimagasló eredményeket elért tehetségeket a GTC-be irányítjuk, ez a lehetőség nagy előrelépés fiatal egyesületünk számára. Most már az amatőr versenyzőinken a sor, hogy ki él ezzel a kiváló lehetőséggel és kiből lesz később profi versenyző. A GTC-vel együttműködve utat találtunk a magasabb versenykategóriák irányába.

– Milyen reményekkel várják a hétvégét?

– Az első fordulót országosan három helyen tartják, köztük Sopronban is. A második futam augusztusban, a harmadik pedig szeptemberben lesz, többek között nálunk is. A Szuperkupa döntőjének októberben várhatóan Sopron lesz a házigazdája.

Szombaton eldördül a rajtpisztoly a GTC Regionális Amatőr Kupa első fordulóján. A szabadedzések ideje 8.30–10 óra, időmérők 10–12 óra, versenyek 12–15 óra között, az eredményhirdetés 16 órakor lesz a Racing Arénában.



A Racing Arénában rendezik a versenysorozat első fordulóját.