Jelentős változások történnek az ETO FC háza táján. A nyár elejétől Mihalecz István sportigazgató irányít, nemrégiben változott a szakmai stáb is, amelynek az első embere Tímár Krisztián vezetőedző.

A 42 éves szakember játékosként több csapatban megfordult itthon, külföldön játszott Finnországban, Angliában és Vietnámban. Az év játékosa volt 2008-ban az angol Plymouth Argyle FC-nél. Négyszeres magyar válogatott védő volt.

Edzőként végigjárta a szamárlétrát, napjaink egyik fiatal, ambiciózus, tehetséges trénerének tartják. Nyáron az Újpest esetleges tulajdonosváltásával összefüggésben felmerült a neve a lila-fehérek új vezetőedzőjeként, de végül az ETO lett a befutó.

Újpesten és Győben is szóba került a neve, végül az ETO lett a befutó. Fotó: eto.hu

„A bajnokság befejezése után is volt érdeklődés irántam az ETO részéről, de ez akkor még inkább csak informális beszélgetés volt, emellett szóba került az Újpestnél is a nevem. Közben azonban aktuálissá vált az edzőkérdés Győrben, és szerencsére sikerült szerződést kötnünk az ETO-val. Megtisztelő volt a megkeresés, gyorsan meg is egyeztünk, és bár szerettem a szövetségben dolgozni, már egy ideje ki akartam próbálni magam a felnőtt labdarúgásban. A Magyar Labdarúgó Szövetség korrekten járt el, mert felbontotta a szerződésemet, így nem volt akadálya, hogy az ETO vezetőedzője legyek.”

Tímár Krisztián Szegeden a Grosics-akadémián kezdett edzőként dolgozni, 10–13 éves gyerekeket oktatott. Onnan került a Videoton második csapatához, ami ugyan már a felnőttfutballt jelentette számára, de zömében mégis fiatalokkal kellett foglalkoznia. Az MLSZ 2020-ban szerződtette az U18-as és U19-es válogatotthoz, ahol egészen idén június végéig dolgozott.

„Tulajdonképpen végigjártam az utánpótlás szamárlétráját, minden korosztállyal dolgoztam, mire most Győrben átvettem az NB II-es csapatot – folytatja Tímár Krisztián. – Az ETO egy nagy múltú klub, rangot jelent idejönni, emellett vonzó volt az a projekt, amit felvázoltak nekem a vezetők. Érdekeltek a tervek, az elképzelések, és tetszett, hogy ehhez engem akartak edzőnek. Szeretném, ha azt a szemléletet, amit én képviselek a kispadon, a csapat érvényesíteni tudná a pályán: kezdeményező, támadó foci harcos küzdőszellemmel, sok futással párosítva. Ezenkívül a jó közösség kialakítása a célom itt is. Igazi csapat legyünk, mindenki mindig mindent tegyen meg az ETO-ért.”

E filozófiának megfelelően elkezdődött a játékoskeret átalakítása. Eddig hét új ember érkezett a zöld-fehérekhez, de néhány erősítés még várható a közeli napokban, esetleg hetekben is.

Szeretné átadni azt a szemléletet a játékosoknak, ami ő is képvisel. Fotó: eto.hu

„Szeretnénk értéket teremteni az ETO-ban – említi a vezetőedző. – Nemcsak a mának élünk, ezért szerződtettünk fiatal utánpótlás-válogatott játékosokat is, akiket igyekszünk majd beépíteni a csapatba. A többieket is az alapján választjuk ki, hogy értsék és akarják a játékfilozófiánkat, győztes mentalitásúak és sikerre éhesek legyenek. Mihalecz Istvánnal együtt ez alapján keressük a megfelelő embereket. Levezetni vagy csak pénzt keresni ne jöjjön senki az ETO-ba. Építkezünk, hogy jelene és jövője is legyen ennek a klubnak. Folyamatosan kapcsolatban állunk az akadémiánkkal, az utánpótlásból többen rendszeresen velünk dolgoznak. És ezt az irányt akarjuk tartani a későbbiekben is.” Érdekesség, hogy a csapat kapitánya, Priskin Tamás és a jelenlegi vezetőedző korábban két meccsen is együtt szerepeltek a magyar válogatottban: 2008-ban Szlovénia és Monte­negro ellen.

„Sőt, Angliában többször ellenfelek is voltunk – teszi hozzá nevetve Tímár Krisztián. – A játékostársi múlt azonban nem képez akadályt a napi munkában, a kapcsolatunk remekül működik. Priska a csapatunk egyik legrutinosabb játékosa, igazi vezér, számítunk rá minden tekintetben. Olyan értéke a klubnak, akire vigyáznunk kell a pályán is.”

Priskin Tamás igazi vezére a csapatnak, vigyázni kell rá a pályán is. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Győr, az ETO szimpatizánsai számára a klub 2015-ös NB I-es kizárása óta óhaj, hogy a csapat jusson vissza az élvonalba. Ehhez azonban eddig mindig hiányzott valami.

„Én NB I-es edző szeretnék lenni, és nagyon örülnék, ha az ETO-val együtt léphetnék előre. Ehhez azonban idő kell. Ebben a szezonban először is szeretnénk győztes mentalitású csapatot építeni a fiatal és a tapasztalt játékosok megfelelő arányával, és szeretnénk a lehető legjobb helyezéssel zárni. Ezenkívül egy olyan csapatot akarunk kialakítani, amely rövid távon képes lesz visszakerülni az élvonalba – mondja a vezetőedző.

– Mindennap azért dolgozunk, hogy minél jobban szerepeljünk a szezon során. A szakmai stábunk valamennyi tagja rendkívül motivált, és úgy látom, hogy a játékosaink is azok, így mindenképpen bízom a jó bajnoki szereplésben. Egyet ígérhetek a szurkolóknak: olyan csapatunk lesz, amely mindig nyerni akar majd. És bár nyilván lesznek rosszabb mérkőzéseink is, abban biztos vagyok, hogy a küzdéssel, a harci szellemmel akkor sem lesz baj.”