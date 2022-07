Nagyszerűen szerepelt a magyar női válogatott a hazai rendezésű világbajnokságon, hiszen ezüstérmesek lettek Bíró Attila tanítványai.

Tizenhét év után jutott ismét döntőbe a magyar csapat, akkor összejött a győzelem, melyben kulcsszerepet játszott a győri nevelésű Tomaskovics Eszter, aki csak a vb után szűk egy hónappal ünnepelte 18. születésnapját. Érdekesség, hogy a vízilabdát csak pár évvel előtte, 14 évesen kezdte el űzni a játékos.

Őt kérdeztük a 2005-ös finálé emlékeiről, illetve a mostani szereplést is értékelte az egykori kiválóság.

„Tiszta szívből gratulálok a lányoknak ehhez az eredményhez. Azt gondolom, az amerikaiak ellen még mindig ők voltak a legjobban meccsben. A szívüket-lelküket kitették a medencében a lányok, nincs szégyenkezésre okuk, és biztos vagyok benne, hogy idővel majd értékelik ezt az eredményt is. Látszólag már az eredményhirdetésnél is örültek, de a dobogón általában az első és a harmadik helyezettek a legboldogabbak, hiszen ők győztes meccs után vannak, a másodikok pedig mégis csak egy vereség után. Ha esetleg emiatt van is némi keserűség a lányokban, biztosan elmúlik majd” – kezdte az Abdán élő Szűcsné Tomaskovics Eszter, aki szerint a férficsapatról sem kell leszedni a keresztvizet.

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

„Nekik most így jött ki a lépés, van ilyen, erről szól a sport. Egyszer fent, egyszer lent” – fogalmazott a volt játékos, akinek természetesen többször eszébe jutott a 2005-ös torna.

„Néztem a meccseket, már amennyire egy hét- és egy másfél éves gyerek mellett erre volt lehetőségem. Hallottam is, hogy a döntőben megemlítették a nevemet a meccs alatt. Ilyenkor azért felrémlenek az akkor történtek. Hogy mi volt a titkunk?

Igazából szerintem semmi különös nem történt, csupán annyi, hogy mi tizenhárman akkor mindent megtettünk volna egymásért, illetve, ha hajnali háromkor felkeltenek és levisznek bennünket a medencébe, csukott szemmel végigjátsszuk mondjuk a négyes figurát.

A maiakkal nyilván nem vagyok, nem voltam együtt, de kívülről hasonló látszott rajtuk, tűzbe mentek volna ők is a másikért, ezúttal azonban az Egyesült Államok jobb volt, de nem sokkal” – mondta Tomaskovics Eszter, aki a döntőn történteket is felidézte.

„Az USA címvédőként érkezett, de már a csoportban is legyőztük őket. Az elődöntőben a házigazda Kanada várt ránk, kicsit olyan volt, mint amikor most az amerikaiak játszottak ellenünk, fantasztikus volt a hangulat a lelátón, és nyilván nem nekünk szurkoltak a nézők... De sikerült legyőznünk őket, majd a fináléban két negyed után hét-háromra vezettünk, de innen hosszabbításra mentette a meccset ellenfelünk. Lélektanilag ez nem volt túl kedvező, de végül összeszorított fogakkal a hosszabbításban nem kaptunk gólt, és végül tíz-hétre nyertünk. Érthetően óriási volt a boldogság” – mesélte a döntőben tinédzserként három gólt szerzett egykori kiválóság, aki hozzátette: reméli, előbb vagy utóbb az utódok is felérnek a csúcsra.

„Nemsokára lesz egy EB, ahova azzal a tudattal utazhatnak a lányok, hogy a vb-n ők voltak a legjobb európai csapat. Bízom benne, ott is, és később egy vb-n vagy olimpián, vagy akár mindkettőn aranyérmet szerez a társaság, mert nagyon megérdemelné” – mondta végezetül a jelenleg a kisebbik gyermekével otthon lévő, de a Győri VSE utánpótlásában dolgozó Tomaskovics Eszter.