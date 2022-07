Rábatamásin a csapat a hetvenes-nyolcvanas években élte a fénykorát, hiszen évekig a megyei első osztályban szerepelt. Nemrégiben újra felfelé ívelő pályán indult el a helyi sportkör, és napjainkban már egyre szebb eredményekkel dicsekedhetnek a községben.– Nagyon örülünk, hogy ismét pezsgő futballélet van a településünkön – mondja Nagy Antal, a Rábatamási SK 56 éves elnöke, aki korábban játékosként és edzőként is segítette a sárga-feketéket. – A felnőttcsapatunk tavaly húsz év után került vissza a megyei másodosztályba és ott is megállta a helyét. Az előkelő hetedik helyet szereztük meg, de lehetett volna még jobb is a szereplésünk, a tavaszi első fordulóban azonban a balszerencsés veszkényi mérkőzés miatt súlyos büntetések sújtottak bennünket.

Az egykori rábatamási aranycsapatból még jó néhányan laknak a faluban, ők is szívesen emlegetik a régi időket. A szurkolók kitartanak az utódok mellett is, ezt mutatja, hogy a klubelnök szerint a legutóbbi enesei edzőmérkőzésen több volt a vendégdrukker, mint a helyi szimpatizáns.

– Nyolc éve alakult újjá a öregfiúkcsapatunk – folytatja Nagy Antal. – Addig Bodonhelyre jártunk át futballozni, egyszer megszámoltam, hogy velem együtt pont tizenegy Rábatamásiban élő játszott az ottani öregfiúk között. Ekkor határoztam el, hogy alakítsuk meg itthon a mi együttesünket. Így is történt. A megyei bajnokságban eddig ötször voltunk ezüstérmesek, majd az elmúlt kiírásban aztán sikerült megszereznünk a hőn áhított aranyat. Tíz gárdát utasítottunk magunk mögé, köztük olyan nevesebbeket is, mint a Csorna vagy az SC Sopron. Veretlenek maradtunk, mindössze két döntetlent játszottunk, a többi meccsünket megnyertük. Régi vágyunk teljesült ezzel az elsőséggel. Nagy lelkesedéssel készülünk a következő idényre.

Mindeközben nem feledkeznek el a felnőttcsapat erősítéséről sem.

– A megszűnt Rábapordányból igazoltunk kapust, valamint három, megyei első osztályt megjárt futballista érkezett Csornáról, Kapuvárról és Vitnyédről. A korábbi kerettel együtt velük úgy érzem, megcélozhatjuk az élmezőnyt, szeretnénk minél jobb eredményt elérni a bajnokságban – említette végül Nagy Antal.