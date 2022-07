Régi-új ismerőst üdvözölhetünk a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia vezetőségében, a leköszönő Hector Martinez Quijeiro helyét Artner Tamás veszi át, mint szakmai igazgató - írja az ETO FC közösségi oldala.

Artner Tamás PRO Licenszes labdarúgó edző, korábban a Szombathelyi Haladás, az Ajka, a Kaposvári Rákóczi és a ZTE csapatainál is dolgozott vezetőedzőként. A Haladás utánpótlásában 11 évig az utánpótlás korosztályok felkészítéséért felelt. 2019 szeptemberétől, másfél éven át töltötte be a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói posztját, az elmúlt időszakban pedig Veszprémben, a VFC USE tehetségközpontját vezette.

– Nagy megtiszteltetés, hogy felkértek arra, hogy visszajöjjek az ETO-hoz, és szakmailag vezessem a jól működő Fehér Miklós Labdarúgó Akadémiát – mondta Artner Tamás. – Az előző itt töltött időszakomban úgy gondolom, pozitív volt a megítélésünk. Most is nagy örömmel jöttem vissza, mert úgy látom, egy jól felépített klubmodell alakult ki az ETO-nál, így biztos vagyok benne, hogy pozitív légkör lesz, ahol minőségi munkát lehet végezni.