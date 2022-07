Fiatal játékosokkal erősített az ETO FC Győr NB I-es női labdarúgócsapata. Kern Fanni a Ferencvárosból, míg Török Noémi az Astrából teszi át székhelyét Győrbe abban a reményben, hogy új csapatukkal közösen sikereket fognak elérni.

Kern Fanni az U17-es válogatott csapatkapitányaként a Ferencvárostól érkezik Győrbe. A tizenhat esztendős középpályás az előző szezonban már bajnok felnőttcsapatban is bemutatkozott, mellette pedig az U17-es csapat alapemberének számított. A hatalmas tehetségnek számító játékos már nagyon várja, hogy új csapatában pályára léphessen, és jó játékával az ETO segítségére lehessen.

Kern Fanni

– A Ferencvárosnál már sikerült bemutatkoznom az NB I-ben, amire nagyon büszke vagyok – mondta Kern Fanni. – Érkezett a nyár folyamán egy megkeresés Győrből, amiben nagyon szimpatikus terveket vázolt fel a vezetőség, így elfogadtam, és belevágok az új kalandba. Szinte mindenki nevében mondhatom, hogy nagy céljaink vannak, a csapat már az előző bajnokságban is remekül szerepelt, jó lenne idén is hasonló sikereket elérni. Szeretnék minél gyorsabban beilleszkedni, és jó játékkal a csapat hasznára lenni.

Kataryna Samson távozásával Borok Dorina személyében csak egy kapusa maradt a felnőttegyüttesnek, így mindenképp hálóőr után kellett néznie a szakmai stábnak. A választás az Astra 19 éves kapusára, a szintén korosztályos-válogatott Török Noémire esett. A fiatal kapus már két éve bemutatkozott az NB I-ben, azóta sok meccsen állt a gólvonalon, így fiatal kora ellenére kellő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy az ETO segítségére legyen.

Török Noémi

– Már többször is megkerestek az ETO-tól, először tavaly, majd télen is kapcsolatba kerültünk – mondta Török Noémi. – Nagyon megtetszett az a komoly munka, ami a klubnál folyik, így sikerült egyezségre jutnunk. Személyes célom, hogy elsőszámú kapus lehessek, és jó teljesítménnyel segíteni tudjam a csapatot, emellett nagy álmom, hogy a felnőttválogatottnál is az én nevemmel kezdődjön az összeállítás. Természetesen a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen ha a klubomnál jó teljesítményt nyújtok, akkor bizonyára a nemzeti csapatban is megkapom a lehetőséget