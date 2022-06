A kosarasok a torna megnyerésével automatikusan kijutottak a júliusi, lengyelországi Európai Egyetemi Játékokra.

A sikerekből a magyar és a nemzetközi hallgatók mellett az intézmény munkatársai is kivették a részüket.

A Széchenyi István Egyetem életében a sport kiemelkedő szerepet játszik, amely a sporttudományi képzések mellett a hallgatók mindennapjaiban is jelen van az egyetemi és egyetemhez kötődő sportegyesületek, valamint a szabadidős sportolási lehetőségek révén. Ennek is köszönhető, hogy hatalmas sikert aratott az UNI Győr-SZESE női csapata, amely a tavalyi bronzérem után az idén megnyerte az egyetemi bajnokságot. Dr. Barthalos István tanítványai az aranyérem megszerzésével kivívták, hogy képviselhetik Magyarországot a július közepén, Lengyelországban sorra kerülő Európai Egyetemi Játékokon.

A Széchenyi Egyetem SE (SZESE) dzsúdósai hasonlóan kitűnően szerepeltek. Sipőcz Richárd, Erdélyi Réka és Pryma Attila első, Kőhalmi Zoltán negyedik, míg Fóris Norbert ötödik helyezést ért el súlycsoportjában. Norbert különdíjat érdemelt azért, mert látássérültként a látók között versenyzett.

A súlyemelés 49 kilogrammos súlycsoportjában Talabér Szonja a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A frizbi az egyik legfiatalabb MEFOB sportág, amely a Széchenyi-egyetemen is nagy népszerűségnek örvend. A MEFOB Fesztivál frizbiversenyein két csapat indult az intézményből, így a hallgatók a bronzérem mellett egy negyedik helyezést is elértek. A vízilabda-bajnokságban a széchenyis nők negyedik, a férfiak a 12. helyen zártak.

Erdélyi Réka, Kőhalmi Zoltán, Fóris Norbert, Pryma Attila, Sipőcz Richárd és a SZESE dzsúdószakosztályának vezetője, Gyimes Nikoletta.

Atlétikában is számos sikert arattak a széchenyis hallgatók, hiszen Döme Adél rúdugrásban első, Gedra Szabina Nikolett női 5000 méteres síkfutásban második, 1500 méteren negyedik, Fábián Orsolya pedig súlylökésben harmadik helyezést ért el. Győr adott otthont a sárkányhajóversenyeknek, amelynek futamai a Mosoni Duna-holtágon, az Aranypart II-n zajlottak. A Széchenyi István Egyetem hajója 200 méteren és a Marathon Kupa időfutamában is második helyen futott be.

Súlyemelésben is széchenyis siker született Talabér Szonja révén.

A tízevezős MEFOB-ot a Margit-szigeti Duna-ágon rendezték, amelyen három – egyenként 11 fős – egység képviselte az intézményt. A női csapat negyedik helyen ért célba magyar, laoszi és marokkói hallgatókkal, míg az egyik férfi együttes hatodik lett jelenlegi és egykori hallgató tagokkal, a másik hajó pedig hetedik helyezést ért el magyar, mongol, mexikói, libanoni és mozambiki hallgatók közös eredményeként. Az intézmény munkatársai is kivették a részüket a remek szereplésből. Asztaliteniszben Trencsényi Tibor második lett, míg teniszben dr. Gyömörei Tamás, az egyetem Testnevelési és Sportközpontjának központvezetője harmadikként végzett.