A világ egykori legjobbja április eleje óta a győriek elnöke. „Ahogyan a pályán is mindig csapatjátékos voltam, ebben a szerepben is a csapatmunkára fókuszálva dolgozunk. Mindenkinek megvan a feladata, nekem is. Nagyon sok segítségem van, úgyhogy megy a munka. A mostani játékosokkal még nem tudom a távolságot tartani, hiszen kicsit több mint fél évvel ezelőtt még én is ott ültem az öltözőben. Nem járok be mindennap hozzájuk természetesen, de sokszor találkozunk, összeülünk, valakivel motivációs beszélgetéseket kell ejteni arról, milyen érzések vannak benne. Úgy gondolom, volt játékosként tudok nekik ebben segíteni.”

Az ETO ikonja kifejtette, hogy óriási előny az Audi-ETO számára, hogy a játékosok ismerik az összes figurát, nekik nem okoz gondot, ha a meccs során változtatni kell.

Az ETO–Esbjerg mérkőzésen a világ jelenlegi játékosai közül kettő biztosan találkozik: a győriek norvég irányítója, Stine Oftedal és honfitársa, Henny Reistad.

Görbicz reagált arra, hogy a zöld-fehérek játéka mennyire függ Oftedaltól: „Azért az látszik, ha Stinének nem megy, de szerencsére volt már arra is példa, hogy amikor neki nem ment, akkor más játékos kezében volt a karmesteri pálca. Bízunk benne, hogy most mindenki nagyon jól fog játszani.”

Szóba került a beszélgetés végén, hogy a BL-t ötször megnyerő, a sorozat góllövőranglistáját magasan vezető játékosnak milyen érzés az, hogy visszavonulása után először csak a lelátón lehet ott a pályán: „Eddig el tudtam mondani, hogy maga a kézilabda nem annyira hiányzik, mint pár évvel ezelőtt gondoltam volna. Azonban amikor jönnek ezek a fontos mérkőzések, jön a Final Four, akkor azért az emberben szinte most is ugyanolyan gyomorideg van, és azzal az izgatottsággal várom. Kíváncsian leszek, milyen lesz kintről, a lelátóról nézni. Meglátjuk.”