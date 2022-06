Győri Audi-ETO-Esbjerg

Előzetes - Az első elődöntőben ma 15.15 órakor az Audi-ETO a dán Esbjerggel találkozik, míg 18 órától a címvédő norvég Vipers és a francia Metz összecsapását tekinthetik meg a kilátogatók.

Vasárnap előbb a bronzmeccset – 15.15-től –, majd a döntőt – 18 órától – rendezik.

A már ötszörös győztes győriek tavaly hétméteresekkel veszítettek az elődöntőben, és végül bronzérmesek lettek. Idén egyértelműen azzal a szándékkal lépnek pályára, hogy visszahódítsák a legrangosabb európai kupa serlegét. Az elmúlt időszak felemásan sikerült a zöld-fehéreknek, mert a hazai rivális Ferencvárostól kétszer is vereséget szenvedtek, először öt, majd négy góllal. Az első fiaskó nem lett végzetes, hiszen a bajnoki címet megszerezték Oftedalék, viszont a Magyar Kupában ezüstérmesek lettek csak. A BL megnyerésével azonban egyértelműen kiköszörülné a csorbát Ambros Martín együttese.

„Az idény legfontosabb hétvégéjéhez érkeztünk, erre készültünk egész évben – kezdte Ambros Martín, a győriek spanyol vezetőedzője. – Az elmúlt hetekben kicsit változott a programunk, hiszen míg január-február környékén nagyjából szerda-szombat ritmusban kézilabdáztunk, a BL alapszakaszának vége óta viszont szinte csak heti egy meccsünk volt, kicsit kiestünk a versenyritmusból. Talán ennek is köszönhető, hogy a Fradi elleni mérkőzéseket nem tudtuk jól lehozni. Elődöntőbeli ellenfelünk viszont lendületben van, még ha esetleg fáradt is amiatt, mert náluk az elmúlt hetekben volt megerőltetőbb a menet. Ezekkel a dolgokkal nem kell azonban foglalkozni, arra kell koncentrálni, ami fontos, saját magunkra. Nagy dolog lesz ennyi néző előtt játszani, ezt kell az előnyünkre fordítani, ezzel tudjuk motiválni saját magunkat.”

A győrieknél többen is újoncok lesznek a Final Fourban.

A svéd Linn Blohm így várja a hétvégét: „Nagy álmom volt, hogy egyszer pályára léphessek itt, sok arany szerepel a vágyaim között, ebből a legnagyobb természetesen a BL-elsőség.” Háfra Noémi is debütál a négyes döntőben: „Örülök, hogy idáig eljutottunk, de itt nem szeretnénk megállni.” A dél-koreai Rju Un Hi is izgatott: „Nem tagadom, nagyon izgulok, de kifelé próbálok nyugodtnak tűnni. Tisztában vagyok azzal, hogy itt minden más lesz, mint a BL korábbi szakaszaiban.”

Schatzl Nadine számára is most először adatik meg, hogy a BL végjátékában pályára léphessen: „Nagy vágyam volt, hogy itt játsszam. A helyszínre sosem mentem ki, de mindig libabőrös voltam, amikor a tévében néztem a döntő mérkőzéseit.”