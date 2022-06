Az ETO FC Győr női csapata minden idők legeredményesebb szezonját tudhatja maga mögött, mely során több klubtörténeti jelentőségű sikert is elértek. A Haladás-Viktória legyőzésével első alkalommal nyerték meg a Simple Női Kupát, majd történelmük során először bejutottak a bajnoki döntőbe is, ahol ezüstérmet szereztek.

Radnóti Ákos sportért felelős alpolgármester kiemelte, a csapat hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt egy évben, a Magyar Kupa megnyerésével minden elvárást felülmúltak, és külön öröm számára, hogy Győr Városának támogatását ilyen kiemelkedő sikerekkel hálálta meg a csapat.

- Gratulálok a Magyar Kupa-győzelemhez, az elődöntőn nekem is volt szerencsém ott lenni, a döntőt pedig a tévéből követtem – mondta Radnóti Ákos. – Rendkívül jól sikerült mérkőzés volt, sokan kedvet kaphattak hozzá, hogy még több női focit nézzenek a jövőben. Gratulálok ahhoz is, hogy a bajnoki döntőbe is bejutott a csapat, úgy gondolom, ez egy fantasztikus eredmény, büszkék vagyunk rátok. Kívánom, hogy a későbbiekben is érjetek el minél jobb eredményeket, célozzunk mindig egyre magasabbra, és akkor biztos vagyok benne, hogy még sokszor találkozhatunk itt a Városháza épületében, különböző ünnepségek alkalmával. Egyúttal szeretném nektek átadni Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr jókívánságait is, további sok sikert kívánunk!

Horváth Cs. Attila női szakágvezető megköszönte a kedves köszöntést és a város támogatását, illetve felidézte az elmúlt szezon mérföldköveit.

- A tavaly tavaszi, bennmaradásért folytatott harcunk óta sikerült megtartanunk a város támogatását, amit ezúton is köszönünk, igyekeztünk élni a bizalommal – kezdte Horváth Cs. Attila. – Elkezdtünk járni egy utat, és jöttek az eredmények is, hatalmas élmény volt az MTK Stadionjában megnyerni a Kupát. Büszkék vagyunk arra is, hogy idén kiemelkedően sok televíziós közvetítéses mérkőzésünk volt, és bejutottunk a bajnoki döntőbe is a címvédő Ferencváros ellen, ahol természetesen aranyérmet szerettünk volna nyerni, de ezúttal nem sikerült. Rengeteg győri, vagy győri kötődésű játékossal és stábtaggal dolgozunk, úgy gondolom, erre is méltán lehetünk büszkék.