A 63-szoros válogatott támadó szolgálataira így továbbra is számíthat a zöld-fehérek szakmai stábja.„Nagyon örülök, hogy sikerült megállapodnunk, mert mindenképpen szerettem volna az ETO-ban maradni. Biztos voltam benne, hogy rajtam nem múlik majd az új szerződés létrejötte. Szerencsére a klubnál is pozitívan álltak a lehetőséghez, így boldogan írtam alá a következő bajnoki évre is” – kezdte a jelenleg pihenő Priskin Tamás.

A rutinos csatár maradásának egyértelműen örültek a klub szimpatizánsai, hiszen azt várják tőle, hogy újra a tavaly- előtti góllövő cipőjében ját- szik majd.

„A jövőre nézve a legfontosabb, hogy az ETO visszatérjen az őt megillető helyre a magyar labdarúgásban – folytatja a korábbi válogatott játékos. – A klub vezetői ehhez a célhoz vázolták az elképzeléseiket. Ezek nekem is megfeleltek, egyeztek a személyes ambíció- immal, ezért is tudtunk megállapodni. Szeretnék gólokkal és jó játékkal hozzájárulni a csapat eredményességéhez a következő bajnokságban is. Továbbá feladatom lesz, hogy segítsek a fiatal vagy új játékosoknak a beilleszkedésben, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani.”

Lipták Zoltán visszavonulása után Priskin Tamás lett a keret legidősebb játékosa. A 35 éves támadóra csapatkapitányként is nagyobb teher hárul majd.

„Fontos a csapatkohézió, aminek a pályán is meg kell mutatkoznia. Remélem, jó lesz az öltözői légkör, amit meg akarunk őrizni minden mérkőzés után. Nyilván lesznek olyanok, akik többet, mások kevesebbet játszanak majd a keretből, ezt a helyzetet is kezelnünk kell, hogy mindenki a csapat eredményességét tartsa szem előtt. Bizakodva várom a felkészülés kezdetét, bízom benne, hogy az új bajnokságban július végén ott folytatjuk, ahol az előzőben az utolsó öt mérkőzés után abbahagytuk: vagyis jó játékkal és győzelmekkel kezdjük meg a pontgyűjtést” – említi végül a kapitány.