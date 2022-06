Korábban írtuk

Csornai SE–Gödöllő

Csorna, vasárnap, 17.00. V.: Kovács J. Z.

Előzetes - A Csorna 1–0-ra győzött Gödöllőn az elmúlt hétvégén az NB III-ba jutásért vívott párharc első mérkőzésén. Vasárnap a visszavágót rendezik meg a Kocsis István Sporttelepen. Remélhetőleg sokan buzdítják majd a zöld-fehéreket, hogy sikerrel vegyék az újabb fontos akadályt.

„Előny, de nem megnyugtató előny birtokában léphetünk pályára, és mindez azt jelenti, hogy még nem tekinthető lefutottnak a feljutás – kezdte Varga Péter, a Csorna szakmai igazgatója. – Tudjuk, hogy az ellenfél is nagyon készül a csornai mérkőzésre, és mivel számítanak az idegenben szerzett gólok, valószínű, az átlagosnál is nagyobb elánnal fognak küzdeni. Mi szintén győzni akarunk, hiszen döntetlenre játszani öngyilkosság lenne a részünkről. Nagyobb méretű a pályánk, mint amin Gödöllőn futballoztunk, ez segítségünkre lehet a támadójátékban. Egyébként ebben többet is várok egy kicsivel az első meccsen látottaknál. Biztos vagyok benne, hogy ismét kemény, hajtós mérkőzés lesz, mert az ellenfelünk jó csapat, de mi szeretnénk bebizonyítani, hogy jobbak vagyunk náluk. Sokat számít majd a szurkolóink buzdítása, remélem, sokan kilátogatnak a visszavágóra.”

A csornaiak nagyon szeretnék, ha a csapatuk jövőre újra az NB III-ban szerepelhetne. A CSSE 2018 után térhetne vissza a magyar labdarúgás harmadik vonalába.