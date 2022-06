Sokak szerint az utóbbi időszak egyik legerősebb, legszínvonalasabb megyei I. osztályú bajnoksága ért véget a múlt héten, amit a tavasszal hibátlan Csorna nyert meg.

Az ezüstérmet a Koroncó szerezte meg, míg a harmadik helyre a szintén nagyszerűen szereplő – az osztályban kimagasló nézőszámot produkáló – Kapuvár ért oda. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a dobogóért végig versenyben lévő Lipóttól – utánpótláscsapata többszöri ki nem állása miatt – három pontot levonjon az igazgatóság versenybizottsága.

A lipótiak szerint épp a rivális Kapuvár panaszolta be őket, s erre célozva nyilatkozta ironikusan múlt vasárnap a csapat edzője, Cseri Mihály azt, hogy a gratuláció mellett még egy fair play díj is járna a hanságiaknak.

„Úgy tudom, a két csapat áprilisi összecsapása után, melyet mi nyertünk meg, érkezett be az igazgatóságra Kapuvárról egy levél, melyben feljelentettek bennünket – állítja a lipótiak trénere. – Amúgy valóban voltak létszámgondjaink, de ez nem az ifjúsági, hanem az egyik gyerekcsapatunkat érintette. Az U13-asok még csak nem is nagypályán játszanak, s a bajnokság végén rangsor sincs, ki hányadik lett. Ezzel együtt igyekeztünk mindig teljes létszámú csapatot kiállítani, de kistelepülés lévén, ahol amúgy is kevés a gyerek, nagyon nehéz ezt összehozni, még ha voltak is erre kísérleteink. Előfordultak létszámhiányos meccseink, s volt, melyeken nem is tudtunk kiállni, de mi nem figyeltük az ellenfeleknél ugyanezt, s nagyon sajnálom, hogy emiatt – teszem hozzá, jogosan – pontokat vontak le tőlünk, s nem a pályán dőlt el a bronzérem sorsa. Ennek ellenére a harmadik helyhez tényleg csak gratulálni tudok a kapuvári csapatnak” – tette hozzá Cseri Mihály.

„A szabály mindenkire vonatkozik, s ha nem tartják be, azzal a többi csapatot nem tisztelik meg – mondja Böcskör Zsolt, a Kapuvár elnöke. – Senkinek nem egyszerű minden korosztályban csapatot versenyeztetnie, még egy tízezres város szintjén sem. Mi is járunk körbe kisbusszal, hogy meglegyen minden csapatunk. Ezt így vállaltuk, s szerintem az összes egyesület így tesz a bajnokságban. Szerintem az nem fair, ha valaki a becsületesen küzdő csapatok között nem tartja be a szabályt, s azután még üzenget.”

A bajnokság végeredménye