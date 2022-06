A Széchenyi István Egyetem győri kampuszán a hat-hat legjobb női és férfi hallgatói csapat részvételével rendezték meg a MEFOB kézilabdadöntőjét.

A férfi finálét, ezzel a Bridge Kupát és a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség vándorserlegét a Széchenyi István Egyetem nyerte, miután 31–27-re legyőzte a másik csoportgyőztes Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet (EKKE). A harmadik a Pécsi Tudományegyetem, a negyedik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), az ötödik a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE), míg a hatodik a Neumann János Egyetem gárdája lett.

„Kiegyensúlyozott mezőnyben sikerült elérnünk ezt a szép eredményt. Bár a selejtezőből nehezebben jutottunk ki a tornára, de ott már sikerült a csapatnak a maximumot nyújtania” –értékelt röviden a győztes együttes játékosa, Győri-Dani Dávid. A jövővel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az NB I B-ben szereplő Uni Győr Agrofeed ETO csapatával szeretnének előbbre lépni, és az ideinél jobb eredményt elérni, míg egyetemi szinten jövőre a MEFOB-on címvédőhöz méltón szerepelni.

Támad a Széchenyi István Egyetem gárdája a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elleni mérkőzésen. Fotó: Májer Csaba József

A torna legjobb edzőjének a győri gárda mesterét, Deáki Istvánt választották. Mint mondta, ezt az elismerést a csapatnak köszönheti. „Színvonalas tornát sikerült megnyernünk, amelyhez nagyban hozzájárult, hogy összeszokott közösségről van szó. A játékosok nagy része ugyanis a Széchenyi-egyetem egyesületében, az Uni Győr Agrofeed ETO-ban együtt kézilabdázik. A többiek is a klub utánpótlásában nevelkedtek, kiegészülve a győri egyetemen tanuló, de a Nemzeti Kézilabda Akadémián játszó Fekete Dániellel, aki szintén sokat segített a csapatnak” – emelte ki Deáki István.

Vitéz Márton, a Széchenyi István Egyetem testnevelő tanára, az Uni Győr Agrofeed ETO férfi kézilabdacsapatának erőnléti edzője kérdésünkre elmondta, az együttes gerincét alkotó NB I B-s játékosok egy nehéz idény után felszabadultan kézilabdáztak a MEFOB-on, ami nagy lendületet adott az egész csapatnak. „A győri férfi kézilabda és az egyetem számára is fontos siker a torna megnyerése, hiszen ezzel visszatértünk a korábbi hagyományainkhoz, és újra meghatározó szereplői lettünk a MEFOB végjátékának” – jegyezte meg a szakember, aki testnevelő tanárként az első tanévét fejezte be a Széchenyi István Egyetemen. „Nagyon jól érzem magam az intézményben, mert itt valóban fontos szerepet játszik a sport, és ehhez kiváló feltételek társulnak. Kollégáimmal én is azon dolgozom, hogy népszerűsítsem a hallgatók körében a mozgást, és annak lehetőségét, hogy minél több sportágat tudjanak kipróbálni nálunk” – zárta Vitéz Márton.

Az eredményhirdetésen Auer Károly, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kézilabda Szövetség elnöke, az Uni Győr Agrofeed ETO vezetője Marczinka Zoltánnal, a Magyar Kézilabda-szövetség Nemzetközi Edzőképző Központjának igazgatójával közösen akasztotta a Széchenyi-egyetem játékosainak nyakába az aranyérmet. „Tanulj és sportolj – e mottó mentén dolgozunk az egyetemmel közösen a győri férfi kézilabda jövőjéért. Büszke vagyok arra, hogy a jelenlegi NB1 B-s csapatunk állományának több mint kilencven százaléka a Széchenyi-egyetem hallgatói köréből került ki. Bár tudjuk, hogy ez jóval nehezebb út, mint kész játékosokat vásárolni, de hiszünk benne, hogy ezzel jelentős értéket képviselünk” – emelte ki Auer Károly. Hozzátette, a cél az NB I-es szereplés, amely jelentős vonzerő lehet a diplomázni szándékozó fiatal tehetségek számára, hogy Győrben tanuljanak és sportoljanak. A sportvezető elmondta, szeretnék egyben tartani a játékosokat, továbbra is példát mutatni a bajnokságban a fiatal egyetemisták szerepeltetésével, egyben köszönetet mondott az egyetemnek, a városnak és a támogatóknak, hogy a csapat mellett állnak.

A női kézilabdatorna döntőjét, ezzel a Pannon-Work Kupát és a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség vándorserlegét az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyerte. Második lett a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a dobogó harmadik fokára a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem állhatott. A negyedik a Károli Gáspár Református Egyetem, az ötödik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, míg a hatodik helyezett a Pécsi Tudományegyetem lett.

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem győztes női csapata. Fotó: Jäger Dávid

Az eredményhirdetésen a különdíjak nyerteseit olyan személyiségek köszöntötték, mint Rosta Miklós százharmincszoros válogatott kézilabdázó. A legjobb kapusnak járó díjat a nőknél Vártok Ramóna (MTSE), a férfiaknál Décsi Gábor (Széchenyi István Egyetem) vehette át. A torna gólkirálya 33 góllal Dankó Lea (SZTE), illetve 25 góllal Boros Balázs (MTSE) lett. A legtechnikásabb játékosnak járó díjat Kiser Panna (EKKE) és Emberovics Milán (BME), míg a legjobb edző díját a női csapatoknál Zsadányi Sándor (EKKE), a férfiaknál Deáki István (Széchenyi István Egyetem) kapta.