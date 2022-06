Az ötletet támogatta a városvezetés és később a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) is. A városháza vállalta a talaj előkészítését, a terület aszfaltozását, a sportszervezet pedig a modern burkolat telepítését és festését vállalta. „Azért kellenek az ilyen pályák, hogy a fiatalok minél többet tudják gyakorolni a választott sportágukat. Kellenek a sportolók, kellenek a jó trénerek és a jó körülmények, akkor megjönnek az eredmények is” – mondta Dézsi Csaba András polgármester.

Radnóti Ákos sportért felelős alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy Adyváros a legsportosabb városrész. "Több kitűnő létesítmény áll rendelkezésre, van a közelben egy hasonló szabadtéri kosaras pálya, itt a Barátság Sportpark, épül az új Adyvárosi Sportcentrum a Széchenyi Kosárlabda Akadémia számára, a tó környékén is van lehetőség a mozogni vágyóknak" – sorolta a fejlesztéseket a városvezető.

Simon Róbert Balázs és Kara Ákos országgyűlési képviselők is azt emelték ki, hogy folyamatos a fejlesztés a szabadidősport terén is a városban, ahogyan az iskolákat is korszerűsítenek. "Ezen az úton kell továbbhaladnunk a jövőben" – tették hozzá.

Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára azt hangsúlyozta beszédében, hogy a társasági adó sportcélra fordíthatóságának bevezetése óta nemcsak létszámban nőtt nagyot a kosárlabdatársadalom – a 25 ezerről 90 ezerre nőtt az igazolt sportolók száma –, hanem létesítményfejlesztésben is óriási az ugrás

"Több száz munkacsarnok épült, iskolákban újult meg a tornaterem, emellett rengeteg kültéri pályát létesítettünk – Győrben is –, melynek szükségességét a covidjárvány igazolta, hiszen mikor bezártak a sportcsarnokok, iskolák, legalább a szabadban volt lehetőség a gyakorlásra a sportolóinknak" – mondta el a főtitkár.

Fűzy András, az UNI Győr elnöke is arról beszélt, mennyire fontosak ezek a beruházások számukra. "Az biztos, hogy ma már a gyerek és az elhivatott szakember kevés, kellenek a jó minőségű pályák, létesítmények, hogy fel tudjuk venni a versenyt a legjobbakkal. Emiatt is nagy hangsúlyt fektettünk az infrastrukturális beruházásokra, több partneriskolánkban újítottuk fel a tornacsarnokot, ahogyan előttem már elmondták, csak itt a Móra-iskola környékén van, illetve lesz még legalább három hely, ahol sportolni, kosárlabdázni lehet" – tette hozzá a klubelnök.

A pályaavatón a GYKC férficsapatának utánpótlása tartott bemutatót, néhány pontos dobással az UNI Győr felnőttgárdájának játékosai is felavatták a gyűrűket, emellett a Móra-iskola 1. c osztályosai esernyőtáncot mutattak be, és fellépett az iskola Szőlővirág néptánc csoportja is.