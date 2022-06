A finálé egyik pikantériája az volt, hogy február 19-én, a csoportkör utolsó fordulójában a Kristiansandban 30-29-re végződött meccsen szakadt meg az ETO rekordot jelentő, hetven mérkőzésből álló veretlenségi sorozata, amely során 2018 januárjától kezdve 62 győzelem és nyolc döntetlen volt a csapat mutatója.

Az ETO keretéből Jelena Despotovic és Kari Brattset, a norvégoktól többek között Nerea Pena és Heidi Löke hiányzott az idény utolsó mérkőzésén.

A dán Esbjerg elleni elődöntő 32. percében vezetett először két góllal a Győr, ez a fináléban már a nyolcadik percben összejött. A kezdés pillanatától nagy iramot diktált mindkét csapat, a magyar bajnoki címvédő már 10-7-es előnyben is volt, ám a 191-szeres válogatott Tomori Zsuzsanna vezérletével egyre hatékonyabban védekezett a címvédő, és tíz perc alatt 6-0-s sorozatot produkált (13-10).

A norvégok kétszeres olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok kapusa, a 42 éves ex-győri Katrine Lunde ezúttal is remekelt, csapattársai pedig azzal segítették, hogy megfékezték ellenfelük lendületes akcióit. Az első félidő végén egyenlíthetett volna az ETO, de nem járt sikerrel, az ugyancsak volt győri Nora Mörk viszont egy másodperccel a szünet előtt betalált, így a Vipers 15-13-ra vezetett.

A második felvonás eleje rendkívül hullámzóan alakult, előbb egyenlített a Győr, majd egy 5-1-es sorozattal megint ellépett a norvég együttes. Ahogy múltak a percek és közeledett a hajrá, egyre sürgősebbé vált az újabb egyenlítés az ETO-nak, ám ellenfele minden esetben türelmesen támadott és rendre góllal zárta az akcióit. Ambros Martín vezetőedző időt kért 22-25-nél, ám a játék képe nem változott, a címvédő megingathatatlan volt. A 38. perctől majdnem a legvégéig felváltva estek a gólok, és mivel a hajrá is a norvégoknak sikerült jobban, tavalyi győzelmük után ismét megnyerték a BL-t. Az ETO 15 győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárta az idényt.

A kapusok közül Lunde 12, a túloldalon a pályafutása utolsó mérkőzését játszó olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Amandine Leynaud nyolc, Laura Glauser két lövést védett.

A svéd Isabelle Gulldén 2016-ban a CSM Bucuresti színeiben a fináléban, tavaly a francia Brest Bretagne játékosaként az elődöntőben, és most a Vipers irányítójaként is győztes csapat tagja volt a győriek ellen a négyes döntőben. Ezúttal hat gólt lőtt, a meccs utolsó harmadában támadásban is számításba vett Tomori kettővel zárt.

A két csapat hatodik egymás elleni BL-mérkőzésén négy győri siker mellett másodszor nyert a Vipers.

Korábban:

a 3. helyért:

Metz HB (francia)-Team Esbjerg (dán) 32-26 (18-12)

Női kézilabda BL - Az eddigi magyar döntősök

A Győri Audi ETO KC idei döntője volt a 18. magyar érdekeltségű finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája, illetve elődje, a Bajnokcsapatok Európa Kupája történetében.

A sikermérleg hét győzelem: 1982-ben a Vasas SC, 1999-ben a Dunaferr SE, 2013-ban, 2014-ben, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben pedig a Győr ért fel a csúcsra.

A győriek 14. alkalommal játszottak döntőt a nemzetközi porondon: az EHF Kupában négyszer (1999, 2002, 2004, 2005), a KEK-ben egyszer (2006), a BL-ben négyszer (2009, 2012, 2016, 2022) veszítettek.

Az eddigi magyar érdekeltségű BEK-, illetve BL-döntők:

-----------------------------------------------------

1965: HG Köbenhavn (dán)-Bp. Spartacus 21-16 (első mérkőzés: 14-6, visszavágó: 7-10)

1971: Szpartak Kijev (szovjet)-Ferencvárosi TC 11-9

1978: TSC Berlin (NDK-beli)-Vasas SC 19-14

1979: Szpartak Kijev-Vasas SC 27-26 (13-17 és 14-9)

1982: Vasas SC-Radnicki Beograd (jugoszláv) 50-43 (29-19 és 21-24)

1993: Hypo Niederösterreich (osztrák)-Vasas SC 40-25 (17-14 és 23-11)

1994: Hypo Niederösterreich-Vasas SC 45-39 (20-18 és 25-21)

1999: Dunaferr SE-Krim Ljubljana (szlovén) 51-49 (25-23 és 26-26)

2002: Kometal Szkopje (macedón)-Ferencváros 51-49 (25-27 és 26-22)

2009: Viborg (dán)-Győri ETO KC 50-49 (24-26 és 26-23)

2012: Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győr 54-54 (27-29 és 27-25)

2013: Győr-Larvik (norvég) 47-43 (24-21 és 23-22)

2014: Győr-Buducnost Podgorica 27-21

2016: CSM Bucuresti (román)-Győr 29-26, hétméteresekkel

2017: Győr-Vardar Szkopje (macedón) 31-30, hosszabbítás után

2018: Győr-Vardar Szkopje 27-26, hosszabbítás után

2019: Győr - Rosztov-Don (orosz) 25-24

2022: Vipers Kristiansand (norvég)-Győr 33-31

A legeredményesebb klubok

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornának a magyar főváros adott otthont, és a győriek hét alkalommal léphettek pályára Budapesten.

A legeredményesebb klubok:

Szpartak Kijev (szovjet) 13 győzelem és további 2 döntős szereplés

Hypo Niederösterreich (osztrák) 8/5

Győri Audi ETO KC 5/4

Radnicki Beograd (jugoszláv) 3/4

Viborg HK (dán) 3/2

Slagelse DT (dán) 3/0

SC Leipzig (NDK-beli) 2/4

Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 2/3

Buducnost Podgorica (montenegrói) 2/1

Zalgiris Kaunas (szovjet) 2/0

Vipers Kristiansand (norvég) 2/0

A rangsorban szereplő további magyar klubok:

Vasas SC 1/4

Dunaferr NK 1/0

Ferencvárosi TC 0/2

Bp. Spartacus 0/1

A budapesti négyes döntők végeredménye:

2014: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Buducnost Podgorica, 3. Vardar Szkopje, 4. Midtjylland (dán)

2015: 1. Buducnost Podgorica, 2. Larvik HK (norvég), 3. Vardar Szkopje, 4. Dinamo Volgográd (orosz)

2016: 1. CSM Bucuresti, 2. Győri Audi ETO KC, 3. Vardar Szkopje, 4. Buducnost Podgorica

2017: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Vardar Szkopje, 3. CSM Bucuresti, 4. Buducnost Podgorica

2018: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Vardar Szkopje, 3. CSM Bucuresti, 4. Rosztov-Don (orosz)

2019: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Rosztov-Don, 3. Vipers Kristiansand, 4. Metz HB (francia)

2020: a koronavírus-járvány miatt elmaradt.

2021: 1. Vipers Kristiansand, 2. Brest Bretagne (francia), 3. Győri Audi ETO KC, 4. CSZKA Moszkva (orosz)

2022: 1. Vipers Kristiansand, 2. Győri Audi ETO KC, 3. Metz HB, 4. Team Esbjerg (dán)

Győri Audi ETO - Vipers Kristiansand 31-33 (13-15)

Percről percre:

60. perc: Knedlikováig nem jut el a labda. Blohm is betalál. 31-33. Vége a meccsnek, a BL győztese a Vipers Kristiansand.

59. perc: Mork a kapufát találja el. Lukács szépít. 30-33.

58. perc: Debelic góljával alighanem végleg eldőlt... 29-33. Schatzl lövése megint kimarad.

57. perc: Lunde védi Schatzl lövését. Leynaud-é a meccs hajrája, ő áll a győri kapuba. Leynaud védi Naes Andersen lövését. Nze Minko ziccerét pedig kivédi Lunde.

56. perc: Jerabkova kétkapufás gólt dob. 29-32.

55. perc: Norvég büntető jöhet, Nze Minko védekezett a hetesen belül. Gulldén ezt is bedobja. 28-31. Martín időt kér: sikerül-e valami olyan dolgot mondani, amivel ezt a meccset vissza lehet még hozni? Nze Minkóé az újabb győri gól. 29-31.

54. perc: Kiállítják Ryut két percre. Passzívig támad a Vipers. Tchaptchet góltszerez. 27-30. Nze Minko válaszol. 28-30.

53. perc: Blohm révén zárkózik az ETO megint két gólra. 27-29. Norvég időkérés.

52. perc: Mork lövését védi Glauser. Pintea nem tud betalálni az üres kapuba, mert eltalálja a visszafutó Lundét. Knedlikova lő, Glauser véd.

51. perc: Debelic befordul. 26-29. Lunde védi Pintea kísérletét. És ez most baj.

50. perc: Hansen! 26-28.

49. perc: Ryu másodszor eredményes. 25-27. Tomori harcol meg az újabb góljáért. 25-28.

48. perc: Büntetőt dobhat a Kristiansand. Gulldén hetesét ezúttal sem tudja védeni a győri kapus, most épp Glauser. 24-27.

47. perc: Tomori hát mögötti passza pontatlan. Ryu ad gólpasszt Pinteának, Lunde csak beleérni tud. 24-26.

46. perc: Tomori megszerzi az első gólját. 23-26. Kristiansen passza egy Vipers játékost talál meg, Naes Andersent.

45. perc: Pintea harcol ki büntetőt. Pintea értékesíti a büntetőt. 23-25.

44. perc: Jön a kapuba Glauser. Hét a hat ellen a norvégok. Debelic gólt szerez. 22-25. Martín időt kér.

43. perc: Mork gólt szerez, már passzívból. Schatzl gyorsan válaszol. 22-24.

42. perc: Pintea sáncol jól. Ryunak most bejön a csel. 21-23.

41. perc: Hansen kezéből kihullik a labda.

40. perc: Oftedaltól jön a gyors válasz. 20-22. Kiegészülnek a norvégok, és Tomac kiharcol egy hétméterest. Mork belövi. 20-23.

39. perc: Blohm ejti a labdát a kapuba a hetesből, a kapufa is segít neki. 19-21. Naes Andersen szerez gólt. 19-22.

38. perc: Jerabkova passzívból kapufát dob. Kiküldik két percre Jerabkovát Oftedal lerántása miatt. Aztán Oftedal harcol ki büntetőt.

37. perc: Tchaptchet góljával néggyel megy már a Vipers. 17-21. Lukács révén zárkózik az ETO. 18-21.

36. perc: Lunde védi Hansen lövését.

35. perc: Hansen már ötgólos! 17-18. Gyors a válasz Jerabkovától. 17-19. Rossz a passz a beállónak, Mork betalál. 17-20.

34. perc: Jerabkova eredményes ismét. 16-17. Kristiansen kapu mellé lő. Knedlikova növeli a góljai számát. 16-18.

33. perc: Labdaszerzés után Oftedal egyenlít. 16-16.

32. perc: Jerabkova kapu fölé lövi a labdát. Kristiansen eredményes, Gulldént tudja megverni. 15-16.

31. perc: Solberg áll most az ETO kapujában. Jerabkova bepattintja. 13-16. Hansen válaszol. 14-16.

30. perc: Kristiansen helyzetben, Lunde óriási védést mutat be. Mork betalál a dudaszó előtt. 13-15. Valamit még visszanéznek videón a játékvezetők, aminek eredményeként megadják a gólt.

29. perc: Nze Minko labdát szerez, és a kapuig lohol vele. 13-14. Lépéshiba Debelicnél.

28. perc: Blohm értékesíti a ziccert. 12-14. Norvég időkérés. Debelic hibázik, de hiába üres Lunde kapuja, Kristiansen csak késve lő, akkor is kapu fölé.

27. perc: Az első játékos, akit kiállítanak a döntőben, az a Vipers játékosa, Marta Tomac. Hiba csúszik a győri akcióba. Passzívban a Vipers, Kristiansen labdát szerez, Blohmot indítja...

26. perc: Passzívban már az ETO, amikor Nze Minko lövését védi Lunde. Tchaptchet ziccerét védi Leynaud.

25. perc: Jerabkova ismét betalál. 11-14. Ryu lövését védi Lunde, de a labda marad a győrieknél.

24. perc: Hétméterest harcol ki Nze Minko. Hansen dobja, és a góljával végre megtörik az ETO majd' tízperces gólcsendje. 11-13.

23. perc: Jerabkova betalál. 10-12. Jön Nze Minko támadásban is. Ryu passza nem jó Nze Minkónak. Naes Andersen ziccergólt szerez. 10-13.

22. perc: Oftedal lövését védi Lunde.

21. perc: Knedlikova fut be a szélről. 10-11. Időt kér Ambros Martín.

20. perc: Tchaptchet harcol ki büntetőt. Solberg megbabonázza Gulldént, a kapufát találja el hetesből. Hansen hiába talál a kapuba, nem adják meg a játékvezetők Pintea szabálytalansága miatt.

19. perc: Ryu rontja el a támadást.

18. perc: Lépéshiba Oftedalnál. Naes Andersen egyenlít. 10-10.

17. perc: Leynaud védi Jerabkova lövését. Schatzl próbálkozását pedig Lunde fogja. Knedlikova betalál megint. 10-9.

16. perc: Leynaud marad a hetesre, Gulldén bedobja neki is. 10-8. Pintea lábát éri a labda.

15. perc: Knedlikova lövése nem jó, de Lukácsnak nem jön össze a gyors ziccergól. Ryu lövése nem talál kaput. Belülvédekezésért jár hétméteres a norvég csapatnak.

14. perc: Glauser jön Gulldén büntetőjéhez, de hárítani nem tud. 9-7. Ryu is a pályán, tőle indul a támadás, aminek a végén Lukács szerez gólt. 10-7.

13. perc: Pintea is megszerzi az első gólját. 9-6.

12. perc: Beállógól Tchapthcettől. 8-6. Hansen lövése a kapufáról jön ki Lunde védése után. Naes Andersen lövését Leynaud védi.

11. perc: Mork a kapufára ejti a labdát. Hansen messziről, magasról lő a bal felsőbe. 8-5.

10. perc: Mork pörgeti a labdát a kapufára, de Lukács szabálytalansága miatt támadhat tovább a Vipers. Lukács kap egy sárgát is.

9. perc: Knedlikova ismét. 6-5. Nem jó Hansen passza, labdát veszít az ETO. Knedlikova ellen fújnak a játékvezetők. Oftedal is beköszön egy góllal. 7-5.

8. perc: Knedlikova passzívból talál be. 4-4. Szélsőgól a másik oldalon is, Schatzl eredményes. 5-4. Kristiansen labdát szerez, Oftedal tovább passzol, Lukács gólt dob. 6-4.

7. perc: Jerabkova lövését blokkolja a győri fal.

6. perc: Gulldén belövi a büntetőt. 3-3. Blohm szedi össze a kipattanót Hansen lövése után, és hajítja a labdát a kapuba. Lunde ezt már nem tudta védeni. 4-3.

5. perc: Debelic szabálytalan Oftedal ellen: sárga lap és büntető. Kristiansen nem kegyelmez. 3-2. Mork bejátszása Debelicnél landol, de Blohm szabálytalansága hetest ér.

4. perc: Leynaud védi Mork lövését. Lukács lövése a másik oldalon a kapufát találja el. Leynaud védi ismét Mork próbálkozását.

3. perc: Átlövésgól Jerabkovától. Hansen válaszol gyorsan. 2-2.

2. perc: Gulldén lövi az első gólt. 0-1. Kristiansen egyenlít. 1-1.

1. perc: Leynaud kezd a győri kapuban, Kristansen , Oftedal, Hansen, Blohm, Lukács és Schatzl a kezdőcsapat. A meccset az ETO kezdi.

17:30 - Pályán a csapat