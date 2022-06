"Az ETO FC csapatkapitánya, rutinos támadója, Priskin Tamás egy évvel, 2023. június 30-ig meghosszabbította nyáron lejáró szerződését, így a következő szezonban is csapatunkat erősíti. Priskin az előző szezonban több mérkőzést is kihagyott sérülés miatt, ám a bajnokság végére újra eredményesen játszott, több fontos gólt is szerzett, amivel szépen sikerült lezárni a pontvadászatot. A kiváló támadó örül, hogy sikerült megállapodnia a klubbal, reméli, hogy a góljai mellett a fiatalokat is tudja segíteni tapasztalatával" - írja hivatalos Facebook oldalán a klub.

- Nem volt kérdés számomra, hogy a klubál szeretnék maradni, hiszen nekem az ETO a második otthonom, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült mindenben megállapodnunk, és jövőre is itt tudok maradni – mondta Priskin Tamás. – Továbbra is segítségére akarok lenni a csapatnak a pályán, és a pályán kívül egyaránt.