A weboldalán így számolt be a változásokról a klub:

„Először is szeretném megköszönni ezúton is Kun Attila eddigi munkásságát a Győri Audi ETO KC első csapatának stábjában. Attila 2019 óta látta el a edzői és videóelemzői teendőket a felnőtt csapat mellett. Alapos munkája nagyban hozzájárult a csapat sikereihez. Azonban az akadémiai rendszer kiépülésével párhuzamosan jól látható volt, hogy Attila szakmai kvalitásaira milyen nagy szükség van az utánpótlásrendszerünk csúcsán. Vezetői tapasztalata és képesítései olyan értéket képviselnek, melyeknek a jövő kézilabdás generációinak még jobb és még alaposabb felkészítésénél vesszük a legnagyobb hasznát, ezért 2022. július elsejétől kizárólag az Győri ETO Akadémia kötelékében tevékenykedik, valamint az egyik akadémiai csapat vezetőedzői feladatait is ellátja majd” - nyilatkozta Görbicz Anita elnök.

Az új évad során a klubunkkal kétszeres Bajnokok Ligája győztes Raphaelle Tervel lesz Ambros Martín elsőszámú szakmai segítsége, és másodedzőként a kiváló francia védekezőspecialista lesz a szakvezetőnk jobb keze.

„Raphaelle Tervel-t nem kellett bemutatni, hiszen az egykori kitűnő játékos aktív sportolói pályafutását Győrben fejezte be, majd edzőként is megmérettette magát. A Besancon vezetőedzőjeként pár éve még csapatával is visszatért Győrbe egy felkészülési meccsre. Raf már játékosként is a precizitás és a felkészültség mintaképe volt, és edzőként is ugyanezek elvek alapján dolgozik. Sokat számított az a tény, hogy több éven át volt Ambros Martín játékosa, így testközelből ismeri vezetőedzőnk játékfelfogását, és stratégiáját is. Az elmúlt években rendszeresen képezte magát, így biztos vagyok benne, hogy egy éves megbízatása során kiváló segítsége lesz vezetőedzőnknek.” – nyilatkozta klubunk elnöke.

„Nagyon örültem a megkeresésnek, és annak, hogy visszatérhetek Győrbe. Itt fejeztem be pályafutásom, és nagyon sokat köszönhetek a klubnak, hiszen legnagyobb sikereimet itt értem el zöld-fehér színekben. Az elmúlt években vezetőedzőként tevékenykedtem, most azonban mégis örömmel fogadtam el Ambros Martín mellett a másodedzői posztot, hiszen a kézilabdáról vallott nézeteink megegyeznek. Győrben szerepelni nem csak játékosként, hanem edzőként is megtiszteltetés, és egyben rang is. Kötelez a legmagasabb szintű munkavégzésre, és a sikerekre, hogy folytathassuk a klub kiemelkedő tradícióit. Kitűnő kerete van a Győri Audi ETO KC csapatának a 2022/23-as idényre, én azon leszek, hogy munkámmal segítsem a lányok és Ambros munkáját, és hogy minden kitűzött célunkat elérhessük az új évadban” – nyilatkozta Raphaelle Tervel.

Raphaelle Tervel játékosként legnagyobb sikereit Győrben érte el, amikor is 2013-ban és 2014-ben tagja volt a Bajnokok Ligája győztes, magyar bajnok és Magyar Kupa győztes Győri Audi ETO KC csapatának. Ezeken kívül francia, norvég és spanyol bajnoki cím birtokosa, valamint egyszer az EHF Kupát is elhódította az Itxako csapatával. Edzői pályafutását szülővárosa csapatában, a Besancon gárdájában kezdte, ahol 2015 és 2021 között edzősködött, mérlege két francia bajnoki bronzérem mellett egy negyedik, egy ötödik és egy hatodik helyezés, a 2019/20-as idény pedig eredmény nélkül ért véget Franciaországban is a világjárvány miatt.