Mint arról már beszámoltunk, a beálló Crina Pintea és a kapus Laura Glauser távozik az Audi-ETO női csapatától. A bajnoki címet idén visszahódító, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában pedig ezüstérmet szerzett csapatba új kapus biztos nem érkezik Laura Glauser helyett, így marad a norvég Silje Solberg és a korábban már bejelentett dán Sandra Toft.

„Visszaállunk a kétkapusos rendszerre. Nem biztos, hogy olyan egyszerű volt a szakmai vezetésnek három kapust tűzben tartani” – mondta Szabó Tamás, a zöld-fehérek nemzetközi igazgatója a Sportrádió Hazafutás című műsorában.

A klub a héten várhatóan bejelenti új játékos vagy játékosok szerződtetését. Az biztos, hogy mivel a norvég Kari Brattset Dale anyai örömök előtt áll, és jó eséllyel az új szezon első felében még nem áll rendelkezésre, illetve azzal, hogy Pintea távozott, a svéd Linn Blohm hónapokra egyedül maradt a poszton, így jó eséllyel egy beállós kilétéről lebbentheti fel a fátylat a győri klub a következő napokban. Egyes hírek szerint ez a játékos nem lesz más, mint a holland Yvette Broch, aki legutóbb a román CSM játékosa volt, előtte 2015 és 2018 között erősítette a zöld-fehéreket.

Hallani lehet arról is, hogy a szlovén Ana Grost is leigazolják a zöld-fehérek. Az 1991-es születésű, balkezes átlövő pályafutása elején, 2010 és 2012 között már szerepelt Győrben, azóta pedig posztján a világ egyik legjobbjává nőtte ki magát. Még úgy is bomba igazolásnak számít szinte mindenhol, hogy a védekezés nem számít az erősségének.

Grosért román források szerint ringbe szállt a CSM is, mely megkereste az orosz Anna Vjahirjevát is, akiért a hírek szerint még a szlovén Krim Ljubljana és a norvég Vipers érdeklődik. Vjahirjeva pedig szívesebben igazolna a friss BL-győzteshez.

A győrieknél egyébként nincs edzőkérdés, a következő idényt is Ambros Martín irányításával kezdi meg a csapat – erősítette meg Szabó Tamás, hozzátéve, hogy a szakvezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy a keret ugyanolyan erős legyen, mint ebben az évadban, vagy még erősebb.

„Mindhárom fronton a legmagasabb célokért küzdünk. A hazai mezőnyben a Ferencvárossal biztosan hatalmas csata lesz a következő idényben is. Nemzetközi színtéren pedig úgy szoktunk fogalmazni, alapvetően a Final Fourba jutás a cél, ha pedig ott vagyunk, akkor miért ne szeretnénk megnyerni? Szeretnénk továbbra is a legszűkebb elithez tartozni. Győrben nagyon komoly célok vannak, melyek közt szerepel a Bajnokok Ligája megnyerése” – tette hozzá a nemzetközi igazgató.