A program csütörtök délután kezdődött a férfi kajak négyesek döntőjével, és egészen vasárnapig tart.

Az egy hónappal ezelőtti első, szegedi válogatón az olimpiai bajnok Kopasz Bálint magabiztosan nyert K-1 1000 méteren a Tokióban ezüstérmes Varga Ádám előtt.

Pénteken Kopasz Bálint K1 1000 méteren megnyerte a második válogatót is, így ő állhat rajthoz az EB-n és a VB-n is. Erdőssy Csaba negyedik így van még esélye a csapathajóra, Kammerer Zoltán a hetedik helyen zárt - számolt be az eredményről posztjában a Kajak-Kenü Győr.

A szegedi válogató egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy női C-2 500 méteren nem az olimpiai ötödik Balla Virág, Takács Kincső páros győzött. Ez komoly változást eredményezett az évek óta együtt versenyző, korábban szép sikereket elérő egység életében.

"Takács Kincső ezúttal Gönczöl Laurával fog versenyezni. Remélhetőleg a Bragato Giada, Nagy Bianka páros is tovább tudott fejlődni, és egy jó versenyt láthatunk majd ebben a számban is." - fogalmazott Hüttner Csaba, hozzátéve, hogy 200 méter egyesben Takács mellett Gönczöl, Nagy és Balla is az esélyesek között szerepel.

Az idei vb-t augusztus 3. és 7. között a kanadai Halifaxben rendezik, a kontinensviadalra pedig a müncheni multisport Eb keretében kerül sor augusztus 18-tól 21-ig.