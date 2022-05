Farkas Johanna 2013 óta tagja az ETO családnak és az elmúlt kilenc szezon során a korosztályos csapatokat végig járva kiemelkedő tehetségét bizonyítva kivívta a lehetőséget, hogy a Győri Audi ETO KC felnőtt csapatának tagja legyen. A klubvezetés Johanna fejlődését szem előtt tartva hozzájárult, hogy a fiatal irányító az élvonalban előbb a Boglári Akadémia – SZISE csapatában, majd az idei szezonban DKKA-ban szerepeljen kölcsönben. Egyesületünk vezetősége a junior válogatott irányítójának fejlődését és a lehető legtöbb játéklehetőséget is szem előtt tartva úgy döntött, hogy nem gondolkodik további kölcsönadásban, hanem hozzájárul a végleges átigazoláshoz - osztotta meg weboldalán a Győri Audi ETO KC.

„Farkas Johanna ugyan még csak most töltötte be 20. életévét, azonban már eddig is bizonyította tehetségét. Egyike azon győri neveléseknek, akik teljesítményükkel kivívták Győrben a felnőtt csapatban való szereplés jogát. Az elmúlt években a korosztályos magyar válogatottakat vezette sikerre, teljesítményére joggal lehetünk büszkék. Elérkezett az a pillanat, amikor kölcsönadás helyett végleg eligazol nevelőegyesületéből. Bízom benne, hogy a Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia játékosaként fejlődése továbbra is töretlen lesz. Ezúton is sok sikert kívánok a jövőbeni pályafutásához.” – nyilatkozta Görbicz Anita, a Győri Audi ETO KC elnöke.

„Köszönök mindent a Győri Audi ETO KC-nak az elmúlt évekért, sosem felejtem el az itt tanultakat. Tudtam, hogy egyszer eljön ez a pillanat is, amikor elhagyom nevelőegyesületemet, az ETO családot. Szeretnék sok sikert kívánni a klubnak, remélem egy nap nem csak ellenfélként térhetek majd vissza az Audi Aréna Győrbe.” – mondta Farkas Johanna.

Farkas Johanna további sok sikert kívánunk!