A Győri Audi ETO edzője, Ambros Martín az FTC elleni, április 14-i meccsen Elek Gáborral, a rivális edzőjével kakaskodott az első félidő hajrájában, ami miatt mindkét szakember két meccsre szóló eltiltást és 200 ezer forintos büntetést kapott.

A spanyol szakember így kommentálta a döntést: - Magánszemélyként teszem, nem az ETO edzőjeként. Először is szeretnék elnézést kérni a klubtól, a játékosoktól, a szurkolóktól a történtekért. Sajnálom, hogy erről kell még beszélni. Szeretnék élni a jogommal, hogy megvédjem magam. Fellebbezési jogommal élni fogok, mert az elsőfokú határozat szerintem nem fedi a teljes igazságot. Azt gondolom, nem védhettem meg magam, mert azonnal végrehajtható lett a határozat. Ez ellen szeretném megvédeni magamat. Azt gondolom, az ítélet, és ami történt, messze nincs egyensúlyban egymással. Jelen nyilatkozatommal a büntetésről való témát lezártam, a két bajnokira és a Magyar Kupára készülünk. Elsősorban csak saját magamat, emberi méltóságomat szeretném megvédeni. Ahova kell ez ügyben mennem, oda megyek.

Endrődi Péter, a győri klub elnökségi tagja így nyilatkozott: - Jobb a sportsikerekről beszámolni, de meg kell szólalnunk, mint munkáltató. Azért most, mert eddig a Brestre koncentráltunk. Ambrost támogatjuk, hogy élhessen a jogával, ezt kiemelten fontosnak tartjuk. Nem az ítéletet minősítjük. Ambros már akkor jelezte, nem ért egyet a döntéssel. Ha Ambros továbbmegy, abban is támogatjuk. A szurkolók magatartását is aggályosnak találta a bizottság, százezer forintos büntetést kaptunk. Ezt elfogadjuk. A gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentációt befogadták pár hiánypótlással. Ezt hamarosan pótoljuk.