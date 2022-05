Soroksár SC – ETO FC Győr 0-5 (0-5)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep. V.: Kovács F. (Kulcsár, Jakab).

Soroksár SC: Halla – Benke D., Molnár (Horváth Zs. 83’), Nagy A., Kis A., Mészáros (Miszlai 68’), Győrik, Benke A. (Szabó B. 83’), Ott, Patkós (Kolárová 83’), Váradi. Vezetőedző: Dukon Béla.

ETO FC Győr: Samson – Öreg, Kovács L. (Kránicz 70’), Korsun, Savanya (Fél A. 46’), Rácz Zs. (Fél P. 46’), Sali, Süle (Luijks 55’), Cameron, Vida, Németh L. (Nagy L. 55’). Szakmai vezető: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Savanya (13’), Süle (16’), Németh L. (29’), Cameron (33’), Sali (42’).

A klub beszámolója a mérkőzésről:

A 6. percben egy baloldali szöglet után Kovács L. fejelte le a labdát Vida elé, aki egy átvétel után lőtt kapásból a kapu fölé. A 13. percben megszereztük a vezetést! Savanya csavart védhetetlenül egy szabadrúgást a kapuba tizennyolc méterről 0-1.

A 16. percben egy baloldali bedobással Sülét találtuk meg, aki egy átvétel után jó harminc méterről bombázott a léc alá 0-2.

Négy perccel később egy bal oldalról elvégzett bedobás után Sali passzolt Süléhez, aki hasonló távolságból, mint a góljánál, bombázott, a labda a felső lécen csattant.

A 24. percben Korsun csent el egy labdát a félpályán, Cameronnal játszott össze, utóbbi tizenhat méterről lőtt a hosszú irányába, ám Halla védeni tudott. a 27. percben a hazaiak is veszélyeztettek, Mészáros lőtt hatalmas kapufát.

A 29. percben egy kontratámadás után Németh L. futott el a bal oldalon, majd magabiztosan lőtt a rövid alsóba 0-3. Három perccel később Süle baloldali szabadrúgását Halla öklözte a mezőnybe, pontosan Cameron elé, aki az üres kapuba gurított 0-4.

A 40. percben Cameron kapott jó labdát Savanyától, becselezte magát a tizenhatoson belülre, Halla azonban a helyén volt, és védeni tudott.

A 42. percben egy szögletvariáció után a kipattanó labda Sali elé került, aki kapásból, tizenhat méterről lőtt a léc alá 0-5. Egy perccel később Vida ugratta ki Cameront, aki ziccerben a kapu mellé lőtt.

A második félidő elején Kovács L. indította Cameront, de ziccerben a kapus lábába lőtte a labdát.

Dörnyei Balázs: - Elégedett vagyok az eredménnyel, és a csapat játékával is. Jó mentalitással és hozzáállással kezdtük az első félidőt, jól működött a letámadás, jöttek sorban a helyzetek, amiket jó százalékban sikerült is kihasználni. Igazából a második félidő egy új helyzet volt, mert nem nagyon vezettünk még negyvenöt perc játék után senki ellen 5-0-ra, úgyhogy a második játékrészben egy kicsit lelassultunk. Ekkor is megvoltak a lehetőségeink, a kapu előtt pedig még talán több helyzetük is adódott, mint az első félidőben, amiket nem sikerült kihasználni, de megvan a három pont, ez volt a fő cél, úgyhogy készülünk a Puskás Akadémia ellen, ami egy lényegesen nehezebb mérkőzés lesz, mint a mai volt.