Percről percre

60. perc: Elveszik a labdát a passzívban játszó dunaújvárosiaktól a játékvezetők. Hansen lő a jobb alsóba. 34-18. Mrmolja lövését fogja Solberg, ezzel ér véget a mérkőzés.

59. perc: A felső kapufát találja el Polics, a labda marad a vendégeknél.

58. perc: Solberg megint véd, Faluvégi újra gólt dob. 33-18.

57. perc: Solberg védése után Blohm robog, tűpontos a kapus indítása, és a gól a vége. 31-18. Polics lövése pontatlan. Oftedalt löki Matucza: hétméteres és kiállítás. Hansen hajítja a labdát a hálóba. 32-18.

56. perc: Hansen lövését is védi Wéninger.

55. perc: Győri időkérés. Faluvégi ejtését lehúzza a levegőből Wéninger. Solberg hárít.

54. perc: Blohm blokkol jól. Polics aztán kapu fölé lövi a labdát.

53. perc: Passzívig támad a DKKA, lövés már nincs a végén. Faluvégi nem vár sokáig a góllal. 30-18.

52. perc: Fodor Csenge valahogy összeszedi a nem túl jó passzt, de a lövését Wéninger védi.

51. perc: Polics gólja távoli átlövésből születik. 29-18. Nick Viktória áll ki két percre.

50. perc: Ryu kettős emberhátrányból talál be. 29-17.

49. perc: Kiküldik Pinteát is két percre. Fodor Neszta szerez gólt. 28-17.

48. perc: Krupják-Molnár gólt szerez, Fodor Cs. pedig kiáll két percre. 27-16. Nze Minko talál rést a dunaújvárosi védőfalon. 28-16.

47. perc: Fodor Csengéé az újabb gól. 27-15.

46. perc: Ryu passza pontatlan.

45. perc: Lépéshiba Nze Minkónál. Weisheitel a hálóba lő, de belép. Győri büntető jöhet. Hansen értékesíti. 26-15.

44. perc: Solber véd és indít, Lukács ejtését megfogja Wéninger. Szalai B. betalál. 25-15.

43. perc: Lukács megint betalál. 25-14. Solberg védi Farkas próbálkozását. Hansen lövését hárítja Wéninger.

42. perc: Polics a kapufát találja el.

41. perc: Majdnem labdát szerez Nze Minko. Lukács szerez gólt, miután egy labdakezelési hiba után véget ért a vendégek támadása. 24-14. Időkérés az újvárosiaknál.

40. perc: Schatzl a negyedik gólját lövi. 23-14.

39. perc: Passzívig támad a DKKA, letelik a kiállítás. Krupják-Molnár lövését védi Solberg.

38. perc: Polics kiállítása miatt emberhátrányban a vendégek. Horváth G. lövését lábbal védi Solberg. Oftedal passzolja rossz helyre a labdát.

37. perc: Pintea góljával egy kétperces dunaújvárosi kiállítás is jár. 22-14.

36. perc: Pintea áll oda ismét, Bartulovic kivédi a lövést.

35. perc: Solberg védi Szalai távoli lövését. Oftedal harcol ki büntetőt.

34. perc: Wéninger védi Nze Minko próbálkozását. Nem jó a vendégek passza a bal szélsőnek. Wéninger megint védi Nze Minko ziccerét.

32. perc: Pintea töri meg az átkot: hetesből gólt szerez. 20-12. Polics góljára Schatzl válaszol góllal. 21-13.

31. perc: Solberg a győri kapuban a második félidőben. A labdát az ETO indítja útnak. Hétméteres a győrieknak újra.

30. perc: Nze Minko kezéből kiperdül a labda. Tíz másodperccel a félidő vége előtt Weisheitel talál a kapuba. 19-12. Háfra lövését védi Bartulovic a dudaszó pillanatában. Szünet jön.

29. perc: Ryué az újabb győri gól is. 19-11. Glauser védi Farkas J. próbálkozását.

28. perc: Ryu távolról szerez gólt. 18-11. Weisheitel harcol ki büntetőt. Farkas hetese nem talál kaput.

27. perc: Blohm megint be tud fordulni, visszahúzzák: hétméteres. Most is Wéninger áll a kapuba, ezúttal Nze Minko áll oda. Harmadszor is kapufára megy a hetes...

26. perc: Passzívból Szalai talál be, ez a harmadik gólja. 17-11.

25. perc: Glauser védése után hibázik támadásban az ETO. Glauser véd újra. Ryu passza után Blohm eredményes megint. 17-10.

24. perc: Szalai B. távolról talál a kapuba. 15-10. Blohm dob gólt. 16-10.

23. perc: Schatzl szerez gólt lerohanásból. 15-9. Időkérés a vendégeknél, 17 másodperc van még a kiállításokból.

22. perc: Kettős emberhátrányban kapusa nélkül támad a DKKA. A támadás lövésig sem jut el, de az ETO is elrontja a kínait.

21. perc: Lukács labdaszerzése után Oftedal lő gólt. 13-9. Schatzl is gólt szerez. Nem jön be a kínai a vendégeknek. Weisheitel pedig utólag kap két percet az Oftedal elleni mezhúzása miatt. 14-9. Horváth G. is kiáll két percre, mert szabálytalanul cseréltek a fehérmezesek.

20. perc: Passzívig támadnak a vendégek. Farkas betalál, de szabálytalanság előzte ezt meg: jöhet az ETO támadása. De csak az időkérés után. Lukács szerez gólt. 12-9.

19. perc: Beállógól, Weisheitel örülhet. 10-9. Ryu ismét betalál. 11-9.

17. perc: Lábat ér a labda a vendégek támadása közben, Blohmot lerántják a hatoson: büntető jöhet. Ezt most Blohm lövi, ez is a kapufán végzi.

16. perc: Horváth G. lövi kapu mellé a labdát. Ryu beáll, Ryu gólt dob. 10-8.

15. perc: Farkas egyenlít újra. 8-8. Nincs gól a győri akció végén. Glauser védi Polics lövését. Faluvégi-gól a lerohanás végén. 9-8.

14. perc: Oftedal passza után Pintea eredményes ismét. 8-7. Hansen most a hatos vonaláról, akcióból találja el a kapufát.

13. perc: Hansen góljával megint vezet az ETO. 7-6. Farkasnak összejön a túloldalon az egyenlítés. 7-7.

12. perc: Saskia Weisheitel harcol ki hetest. Farkas bedobja. 6-6.

11. perc: A visszatérő Pintea eredményes. 6-4. Szalaitól jön a gyors válasz. 6-5. Hetest dobhat az ETO: Hansen lövése a kapufáról jön ki.

10. perc: Oftedal passza nem jó, lerihanásból eredményes Kazai. 5-4.

9. perc: Oftedal lövését védi Bartulovic, a dunaújvárosi kapus pedig az üres győri kapuba lő. 4-3. Faluvégi dob gól a jobb szélről a hosszú felsőbe. 5-3.

8. perc: Két percre kiküldik Pinteát. Belemenés Policsnál: jöhet a győri támadás.

7. perc: Beállóból szerez gólt mindkét csapat: Weisheitel góljára Pintea válaszol góllal. 4-2.

6. perc: Faluvégi próbálkozik középről, aztán Nze Minko jobbról talál a kapuba. 3-1. Fodor ejti a kapu fölé a labdát.

5. perc: Horváth Gréta lövi az első vendéggólt. 2-1.

4. perc: Szalai lövése pontatlan. A túloldalon Nze Minko hibázik.

3. perc: Polics lövi a labdát az oldalhálóba. Hansen pattintja a labdát a kapus alatt a kapuba. 2-0.

2. perc: Fodor dobja az első gólt. 1-0.

1. perc: Zöldben az ETO, fehérben a dunaújvárosi csapat. A meccset a vendégek kezdik. Glauser védi Farkas lövését.

Előzetes - A győrieknek mindenképpen győzniük kell, lehetőleg minél nagyobb különbséggel, mert azzal nagy lépést tehetnek az aranyérem megszerzése felé. A zöld-fehéreknek jelenleg sokkal jobb a gólkülönbségük, mint az üldöző ferencvárosiaknak. A találkozón nem ülhet majd a kispadon Ambros Martín, az Audi-ETO spanyol szakvezetője, aki most kezdi meg kétmeccses eltiltásának letöltését. A szakember a hét közepén sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bár nem ért egyet a döntéssel, ennek eleget tesz, de másodfokon mindenképpen szeretné bebizonyítani az igazát.