Győri Audi ETO-Brest Bretagne 35-23 (20-12)

lövések/gólok: 49/35, illetve 50/23

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 7/4

kiállítások: 6, illetve 2 perc

Továbbjutott: a Győr, 56-44-es összesítéssel.

A hazaiaktól Jelena Despotovic és Kari Brattset, a vendégek keretéből Djurdjina Jaukovic, Amandine Lagattu, Aissatou Kouyaté és Ana Maria Gavric hiányzott. A győri Audi Arénában a koronavírus-járvány kirobbanása óta első alkalommal volt 5229 főt jelentő telt ház.

Az első mérkőzéssel ellentétben ezúttal remekül kezdett az ötszörös BL-győztes Győr, a francia Amandine Leynaud tíz perc alatt öt védéssel segítette csapatát, amely 8-4-re ellépett, ekkor a Brest időt kért. A tavaly BL-döntős franciák beállóját, Pauletta Foppát egyre többször tudták megjátszani társai, ettől eltekintve megfelelő volt az ETO védekezése. A házigazdák norvég irányítója, Stine Oftedal a meccs harmadánál már hat gólnál járt. Együttese lendületét a kettős emberhátrány sem törte meg, egy 6-2-es sorozat után már 18-11-es előnyben volt, a szünetben pedig már nyolc gól volt a különbség.

A vendégek mindent megpróbáltak, de a győriek ritkán látható remek teljesítményt nyújtottak az első felvonásban.

A második félidő tizedik percében már tíz találat volt közte, ekkor Pablo Morel vezetőedző az utolsó időkérési lehetőségét is kihasználta. Oftedal mellett a román beálló Crina Pintea is hatékonyan támadott, így az ETO-nak nem okozott gondot, hogy őrizze előnyét. A Leynaud helyére beállt honfitársa, Laura Glauser is kiválóan védett, így a hajrá a várakozásokkal ellentétben semmiféle izgalmat nem tartogatott.

A hazaiaknál a mezőny legjobbjának megválasztott Oftedal kilenc, Pintea hat gólt lőtt, Leynaud tíz, Glauser nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Foppa és Tonje Löseth öt-öt góllal zárt.

A két csapat kilencedik alkalommal találkozott egymással a BL-ben, öt döntetlen mellett negyedszer nyert a Győr.

Percről percre

60. perc: Háfra is megszerzi a maga gólját egy betörés után. 35-23. Lövéshez már nem jutnak a franciák, vége a meccsnek. A meccs legjobbja Stine Oftedal lett, aki egymaga 9 góllal vette ki a részét az ETO győzelméből.

59. perc: Háfra lövése a kapufát találja el, nem kap szabaddobást, pedig lett volna ok a fújásra. Glauser védésével ér véget az utolsó előtti perc.

58. perc: Glauser lábbal védi Pop-Lazic kísérletét. Felállva tapsol a közönség. Loseth ötgólos már, a lövése valahogy átfért Glauser lába alatt. 34-23.

57. perc: Hansen 9 méterről veszi be Toft kapuját. 34-22.

56. perc: Hansen eredményes. 33-21. Loseth lő a jobb alsóba. 33-22.

55. perc: Mauny kap labdát a bal szélen Coataneától, a másik szélsőtől, aztán a felső lécre dobja a labdát. Martín kér időt öt és fél perccel a vége előtt. A nagy igyekezetben most Nze Minko ütközi le Hansent.

54. perc: Glauser lábbal védi Loseth lövését.

53. perc: Schatzl lövése nem jó, de a védekezés ezúttal is jó. Háfra is pályán, de sajnos belefordul a védőjébe.

52. perc: Szerencsével marad a brestieknél a labda, de passzívból támadnak már, amikor kapu fölé száll Karlsson lövése.

51. perc: Pintea lerohanásból lövi a hatodik gólját. 32-21. Most őt élteti a tábor.

50. perc: Scatzl a jó védőmunkája után lövéshez jut, de a kapufa most kisegíti a vendégeket. Nze Minko ziccerét Toft védi lábbal.

49. perc: Ryu passza most a semmibe ment... Újra a pályán Schatzl és Faluvégi.

48. perc: Pintea váltja gólra Kristiansen passzát. 31-20. Glauser védése után az indítás lefülelik a franciák. Niakate büntet góllal, újra "csak" tíz a különbség. 31-21.

47. perc: Rye harmadik góljának örül a publikum, megint tíz van közte. 30-20. Glauser védése után jöhet az ETO.

46. perc: Hétméteres a túloldalon, Glauser kivédi Loseth kísérletét. Utána kölcsönösen megtapsolják egymást - Glauser és a közönség.

45. perc: Passzívban az ETO. Oftedal lövését védi Toft, a közönség szabálytalanságot látott, a játékvezetők nem.

44. perc: Kristiansen találja el a hálót - oldalról. Karlsson futtából a bal felsőbe lő. 29-20.

43. perc: Oftedal ma szenzációs! Test mellől a bal alsóba. 29-19. Glauser is bemutat egy védést, Foppa lövését védi.

42. perc: Jön Glauser a győri kapuba, Leynaud vastapsot kap. Oftedal meg ovációt az újabb, immár nyolcadik gólja után. 28-18. Foppa farag a franciák hátrányán. 28-19.

41. perc: Karlssonra jön ki a figura. 26-17. Fodor ejti a labdát a kapuba. 27-17. Gyors gól a vendégektől, megint Karlssontól. 27-18.

40. perc: Tízzel vezet az ETO, Lukács gólja után számol rá a közönség a Brest Bretagne csapatára. 26-16. A harmadik francia időkérés közben zúg a "Játszik az ETO!".

39. perc: Leynaud védése után nem jó az indítás, ám Ryu szemfüles, és visszaszerzi a labdát.

38. perc: Pintea már négygólos! 25-16.

37. perc: Pintea most egyedül maradt a középtől kicsit jobbra. 24-15. Niakate szépít. 24-16. Labdát veszít az ETO. Belemenés a rózsaszín mezeseknél.

36. perc: Ryu betalál, gyorsan jön a válasz Kobylinskától. 23-15.

35. perc: Loseth belövi a büntetőt. 22-14. Nze Minko pörgeti a labdát kapufára. Labdát szerez Fodor, a védekezéshez visszafutó franciák meg összeszaladnak.

34. perc: Blohm szerez gólt egy nagyszerű passz után. 22-13. Belemenés helyett hétméteres az ítélet.

33. perc: Pintea a második gólját szerzi. 21-13. Nincs gól a Brest támadásának végén.

32. perc: Lukács lábát éri a játékszer. Blohm mellett tud befordulni Foppa. 20-13. Toftról oldalra megy ki a labda, támadhat tovább az ETO.

31. perc: Kezdődik a második félidő, Foppa kezéből indul útjára a labda. Pintea és Ofedal is a padlóról tápászkodik fel, de egyiküknek sincs baja. Niakate lövi kapu fölé a labdát.

A hivatalos nézőszám 5229.

30. perc: Loseth nem talál kaput. Oftedal igen (már hétgólos)! 19-12. Alig fél perccel a félidő vége előtt kikéri a második idejét a bresti szakvezetés. Ryu labdát szerez, Nze Minko meg gólt dob! 20-12. Vége a félidőnek.

29. perc: A védő lábát éri Oftedal bejátszása: néma marad a játékvezetők sípja.

28. perc: Labdaszerzés, Blohm-gól. 18-11. Toublanc húzza be a labdát a jobb szélről a rövid oldalra. 18-12.

27. perc: Passzívól találja el a kapufát Loseth. Nze Minko pattintja a labdát a léc alá. 17-11.

26. perc: Az első francia, akit ma kiállítanak, Foppa. A győriek franciáját, Nze Minkót rántotta le. Fodor "teszi be" a labdát a kapus alatt hanyag eleganciával. 16-11.

25. perc: Lukács most nagyon éles szögből próbálkozik, Darleux véd. Loseth veszi be a győri kaput. 15-11.

24. perc: Kristiansen sem érti, hogy miért állítják ki Karlsson gólja után. 15-10. Martín kér időt, amikor Hansen kiállításából még van 19 másodperc, Kristiansenéből pedig 96. Az időkérés után Nze Minko a földharcot is beveti, hogy megtartsa a labdát: sikerül neki.

23. perc: Kobylinskának kínálja fel a bal felsőt Leynaud, hogy aztán az oda tartó lövést mosolyogva kivédje. Lukács kap labdát a jobb szélen, Lukács lő gólt a jobb szélről. 15-9.

22. perc: Remek továbbra is a győri védekezés. Hansen viszont most a kelleténél is keményebb, ki is küldik két percre mezhúzásért.

21. perc: Passzívban már a brestiek. Leynaud véd. Pintea lövésébe beleér a kapus, de a labda valahogy átcsorog a gólvonalon. Pinteán ketten lógtak a lövése közben. 14-9.

20. perc: Oftedal már hat gólnál jár. 13-9.

19. perc: Hansen lövése nem jó, de az indítást lelopja a levegőből a szaggatott vonalnál Leynaud. Elképesztő a mai teljesítménye ma.

18. perc: Hansen lövi a labdát a bal felsőbe. 12-8. Tüntet a közönség, mert megint büntetőt ítélnek az osztrákok. Glauser érkezik a kapuba, ezt Kobylinksa lövi. A bal alsóba száll a labda. 12-9.

17. perc: Oftedal játszaná meg Pinteát, de rosszul. Újabb hetes a Brest javára. Leynaud marad a kapuban. Most Loseth próbálkozik, neki összejön a gól. 11-8.

16. perc: Blohm sajnos hiába lő a kapuba, rálépett a vonalra. Rossz a bejátszás most Foppának Niakatétól.

15. perc: Megint büntetőt ítélnek az osztrák játékvezetők. Toublanc hetese elől igazából Leynaud el sem tudna ugrani, ettől függetlenül most őt ünnepli a közönség.

14. perc: Foppa harmadik góljára Oftedal válaszol góllal, ő már ötnél jár. 11-7.

13. perc: Ryu most pontosabban céloz. 9-6. Kiegészül az ETO. Nze Minko labdát szerez, Ryutól visszakapja, és a kapus lába alatt pattint a hálóba. 10-6.

12. perc: Kapusa nélkül támadásban most az ETO. Ryu lövése elszáll a kapu fölött. A másik kapunál Foppa kap jó bejátszást, gól a vége. 8-6.

11. perc: A meccs első kiállítását Hansen kapja. Kobylinkska lövését a kapufa segítségével védi Leynaud. A labda marad a vendégeknél, Foppa használja ki az emberelőnyt. 8-5.

10. perc: Oftedal már négygólos! 7-4. Foppa befordul, Leynaud véd, Nze Minko ziccert értékesít, Morel edző időt kér. 8-4.

9. perc: A franciák már passzívban, a blokkról megy kapu mellé Kobylinska lövése. A kapufáról kipattanót Niakate lövi a kapuba. 6-4.

8. perc: Oftedal pazar gólt lő. 6-3. Labdát szerez az ETO. Faluvégihez szerencsével kerül a labda, a lövését viszont védi Quiniou.

7. perc: Kemény ütközés a győri kapu előtt, Blohm már jobban van. Leynaud kivédi Fauske büntetőjét, és az ismétlését is hárítja. Mellettem a francia újságírók nem boldogok.

6. perc: Nemcsak a nyitottan védekező hazai csapat, hanem az elképesztő hangulat sem teszi könnyűvé a támadást a franciáknak. Rossz a passz a szélsőnek. Oftedal betalál. 5-3.

5. perc: Hansen átlövése a kapuban. Toublanc egyenlít. 3-3. Most az ETO dobhat büntetőt. Blohm áll oda, és a kapu bal oldalába lő. 4-3.

4. perc: Faluvégi lövését védi a kapus, a kipattanót Blohm dobja a kapuba. 2-2. Leynaud védése után támadhat az ETO, Niakate próbálkozott.

3. perc: Majdnem a Brest veszít labdát, de végül Nze Minko elől összeszedik a vendégek. Hétméteressel ér véget a Brest támadása, Hansen pedig sárga lapot kap. Glauser váltja Leynaud-t. Fauske bedobja. 1-2. Jön vissza Leynaud a kapuba.

2. perc: A franciáké az első gól, Lassource eredményes egy lefordulás végén (Fauske szerzett labdát). 0-1. Sajnos az ETO ismét labdát veszít. Niakate lövi kapu mallé a labdát. Oftedal egyenlít. 1-1.

1. perc: Zöldben az ETO, rózsaszínben a Brest. A meccsen itt van az ETO korábbi játékosa - ezúttal szurkolóként -: Kari Aalvik Grimsbö. A meccset a győriek kezdik. Üres széket nem nagyon látni az arénában.

Előzetes - Egy héttel ezelőtt, 21 – 21-es döntetlen eredménnyel zárult a Brest elleni negyeddöntő első mérkőzését. Az összecsapás nem indult jól, de a kiválóan védő kapusok és a feljavult védekezésnek köszönhetően döntetlen eredményről várhatják a szombati mérkőzést Ambros Martín tanítványai.