A bajnokság utolsó fordulójában dől el, hogy a Ferencváros mellett melyik csapat jut be a Simple Női Liga döntőjébe. Együttesünk lépéselőnyből várja a találkozót, ugyanis két ponttal előzi meg a jelenleg a tabella 3. helyén álló MTK-t. Ez azt jelenti, hogy az ETO-nak már a döntetlen is elég ahhoz, hogy újabb sporttörténelmet írjon, és bejusson az FTC elleni, két győzelemig tartó fináléba. Ettől függetlenül, természetesen a lányok nem a döntetlenre fognak játszani, Dörnyei Balázs szakmai vezető erre fel is hívta a csapat figyelmét, és az újabb három pontért utaznak a fővárosba.

- Nagy izgalommal várjuk ezt a mérkőzést, igazából egész héten azt látom a csapaton, hogy nem feszültek, sőt jókedvűen várják már a kezdő sípszót – kezdte Dörnyei Balázs. – Remélem azt az énjüket hozzák majd, ami a komoly tétmérkőzéseken jellemző rájuk, tehát hogy a tét javítja a teljesítményüket, koncentrációjukat, és lehetőségként, nem pedig nyomásként kezelik ezt. Nem érzem azt, hogy kényelmes helyzetben lennénk azért, mert van két pont előnyünk, és nem is a döntetlenért, hanem egyértelműen a győzelemért megyünk az MTK otthonába.