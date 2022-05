Az első kupagyőzelem után, története első bajnoki érmét is megcélozta az ETO FC női együttese az idei sorozatban. A bajnokság alapszakaszának utolsó két fordulója előtt már biztossá vált, hogy a győri csapat, vagy a második helyen végez és döntőt játszik a Ferencvárossal, vagy a harmadik helyen zár, és bronzcsatát vív. Az ETO jelenleg két ponttal előzi meg nagy riválisát, az MTK gárdáját, amellyel éppen az utolsó fordulóban méri majd össze erejét a fővárosban. Előtte azonban, szombaton 16 órakor, ETO FC-Puskás Akadémia és DVTK-MTK találkozókra kerül sor, amelyek végeredménye, nagyban befolyásolhatja a záró mérkőzés tétjét.

- Nyilván óriási dolog számunkra, a klub, a város számára a kupagyőzelem, amely után rengeteg gratulációt kaptunk, azt gondolom, az elődök lelkes, csupaszív, eredményes munkáját is kiemelve, igazából ezzel a sikerrel „érkezett” meg Győrbe a női futball – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC női szakág vezetője. – A szurkolók elismerése, szeretete nagy energiát adott, ad a lányoknak, amit csak fokozhat, hogy Világi Oszkár úr, a vasárnap esti DAC-Ruzomberok mérkőzés szünetében köszönti majd az együttest, s a győri önkormányzat vezetése is jelezte, hogy hasonló eseményre készül a közeli jövőben.

- Nagy utat járt be a csapat, hiszen tavaly év elején még a táblázat utolsó helyén tanyázott, most pedig a bajnoki döntőért küzd, nem is beszélve arról, hogy tavaly a kupából már az első fordulóban búcsúzott. Mi a mostani siker titka?

-Valóban nem kis fordulat, ha ilyen rövid időn belül, egy kieső jelölt csapatból bajnokesélyes lesz, miközben kupagyőztesként is ünnepelhet. A siker receptje a fejemben van, de tudom, hogy a támogatók, a munkatársak, a játékosok nélkül ez nem sokat ér: szakmaiság, szervezett, tudatos, alázatos csapatjáték pályán és pályán kívül, valamint természetesen sok-sok minőségi munka szükséges a kiemelkedő eredményekhez. És persze szerencse, ami azért szinte mindig a felkészülteknek kedvez.

- Mi a véleménye, döntős lesz az ETO?

- Ha mindent megteszünk érte, ott leszünk a fináléban, ha nem leszünk ott, valószínűleg nem tettünk meg mindent. Bizakodó vagyok, mert a csapat eddig mindig akkor nyújtotta a legjobbját, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A kupagyőzelemmel a tortánk már meg van, a habot rá pedig a bajnoki döntő jelentené, de a lányok idei produkciója már is így is fantasztikus. Kiemelkedő teljesítményükkel olyan szimpatizánsokat nyertek meg maguknak a városban, a régióban, akik eddig nem nagyon ismerték a női labdarúgást, most pedig támogatnak bennünket, szurkolnak nekünk. Nem is beszélve a gyerekekről, a sikerek, a jelentős média visszhang hatására, rengeteg győri, Győr környéki óvodás, iskolás kislány kapott kedvet a focihoz, s egyre többen jelentkeznek a klubnál. Várjuk őket szeretettel, hiszen az immáron akadémiai szintű képzés, óriási lehetőség számukra. Szóval, egy aranyérem ilyen szempontból is aranyat ér.